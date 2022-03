Peek Performance: nieuwe iPhone SE (2022) krijgt A15 Bionic en meer

Tijdens het Peek Performance-evenement van vanavond heeft Apple de gloednieuwe iPhone SE (2022) aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf geeft de succesvolle smartphone uit 2020 hiermee een opvolger.

De grote vraag is alleen of dit een beetje een waardige opvolger is. Geeft Apple de smartphone nieuwe glorie of houdt het zich, net als het voorgaande model, stevig vast aan het succes van voorgaande toestellen?

Maak kennis met de iPhone SE (2022)

De iPhone SE (2022) kan op verschillende verbeteringen rekenen, maar het ontwerp is er daar niet één van. Apple heeft de smartphone wederom voorzien van hetzelfde ontwerp als de iPhone 8 uit 2017. Een smartphone die destijds ook al niet geroemd kon worden om het innoverende ontwerp.

Het nieuwe model is dit keer beschikbaar in het zwart (middenacht), wit (starlight) en rood (PRODUCT RED). De voorkant is bij alle verschillende kleurenopties gewoon zwart. De iPhone SE (2022) draagt een 4.7-inch Retina beeldscherm met zich mee dat gemaakt is van hetzelfde glas als de iPhone 13 en 13 Pro. Dat geldt overigens ook voor de achterkant van het toestel.

Door hetzelfde ontwerp te hanteren leunt de iPhone SE (2022) op Touch ID. Een handige manier om je smartphone te ontgrendelen, aankopen te doen of apps te downloaden.

Apple sleutelt onder de motorkap

Zoals verwacht zit de grootste verandering ’em niet in het ontwerp, maar in de specificaties van de telefoon. De SE (2022) draagt, met de A15 Bionic chip, dezelfde processor als de iPhone 13-serie met zich mee. De SoC bestaat uit een 6-core CPU, 4-core GPU en 16-core Neural Engine. Die laatste zorgt ervoor dat de smartphone op het gebied van Machine Learning zo’n 26x sneller is dan de iPhone 8 uit 2017.

Apple kiest er ook voor om de smartphone op batterijgebied aan te passen. De combinatie tussen de A15 Bionic, een nieuwe batterij en softwarematige tweaks moet ervoor zorgen dat de smartphone langer meegaat op een volle lading. Hoe lang dat precies is, wordt vanavond niet bekend.

Wel weten we dat de SE (2022) voorzien is van 5G-ondersteuning en draait op iOS 15. Standaard wordt de smartphone geleverd met 64GB aan opslagcapaciteit. Er verschijnt ook een 128GB-model op de markt.

Cameraondersteuning

We hoopten natuurlijk op meer, maar de verwachting was er. De iPhone SE (2022) is voorzien van een enkele camera op de achterkant. Er wordt geen verwijzing gemaakt naar een nieuwe lens, wat betekent dat dit hetzelfde model is als twee jaar geleden.

De nieuwe smartphone leunt dus vooral op computational photography en haalt zijn verbeteringen dus uit de A15 Bionic chip. Smart HDR 4.0, Photographic Styles en meer functionaliteiten verschijnen dus voor de iPhone. Mensen die gek zijn op het maken van video’s halen er ook meer uit.

iPhone SE (2022): prijzen en beschikbaarheid

De iPhone SE (2022) is vanaf vrijdag 11 maart alvast te bestellen. Vanaf 14:00 uur kunnen consumenten hun bestelling al plaatsen. Vanaf 18 maart 2022 wordt de smartphone ook daadwerkelijk geleverd.

Zoals gezegd verschijnt het toestel in drie verschillende kleuren: starlight, middennacht en (PRODUCT)RED. Je krijgt standaard 64GB aan opslagcapaciteit en maximaal 128GB. Je tikt het toestel vanaf €529 op de kop.