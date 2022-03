iPhone SE (2022): 5 dingen die we graag willen zien in de smartphone

Morgenavond is het zover: Apple’s eerste evenement van 2022. Op 8 maart gaat het Amerikaanse bedrijf een aantal nieuwe producten laten zien. De verwachting is dat één van deze nieuwe producten de iPhone SE (2022) zal zijn.

In de afgelopen tijd hebben we veel verschillende geruchten rondom de nieuwe iPhone gezien. Via deze weg hebben we al een kleine indicatie wat de smartphone gaat bieden, al is officiële bevestiging natuurlijk nog niet aan de orde. Maar wat zouden we zelf graag willen?

iPhone SE (2022): 5 dingen die we willen zien

Dat de nieuwe iPhone SE (2022) een “nieuw” ontwerp gaat krijgen lijkt onwaarschijnlijk. Het toestel zal er hetzelfde uitzien als het model dat in 2020 verscheen. Die wens kunnen we dus laten varen. Hopelijk geldt dat voor de volgende vijf niet:

#1 Een beter camerasysteem

Met een 12 megapixel hoofdcamera beschikt de tweede iPhone SE over een zelfde camerasysteem als de iPhone 8. Zonder twijfel de grote inspiratiebron voor de smartphone die in het voorjaar van 2020 verscheen. Gelukkig weet de A13 Bionic Chip, dankzij computational photography, ervoor te zorgen dat de kwaliteit van dat camerasysteem wel omhoog gekrikt wordt. Eerlijk is eerlijk: de iPhone SE (2020) maakt uitstekende foto’s.

Anno 2022 is dat systeem echter wel verouderd. De portretmodus is bijvoorbeeld alleen te gebruiken op mensen en de nachtmodus ontbreekt. Het is tijd om een volgende stap te zetten en het camerasysteem een gezonde upgrade te geven. De iPhone SE (2022) wordt waarschijnlijk wederom voorzien van een enkele lens, maar het is te hopen dat deze vernieuwd is. Uiteraard met alle voordelen die de A15 Bionic-chip met zich mee zal brengen.

#2 OLED-beeldscherm

Het is te hopen dat Apple, met de iPhone SE (2022), eindelijk volledig afscheid neemt van LCD-beeldschermen. Het vorige model was een 4.7-inch Retina IPS-scherm met een resolutie van 750 x 1334 en een pixeldichtheid van 326ppi. Dankzij de grote schermranden beschikte de smartphone over een screen-to-body ratio van slechts 65,4%. Een ontwerp dat in 2020 eigenlijk al erg verouderd was en in 2022 eigenlijk niet meer kan.

Of Apple daar ook daadwerkelijk zo over denkt valt te betwijfelen. Er zijn inmiddels al genoeg bronnen die zeggen dat het bedrijf dezelfde weg inslaat als twee jaar geleden. De schermranden zullen waarschijnlijk nog blijven, maar laten we dan op z’n minst hopen dat er gewerkt wordt met een OLED-beeldscherm.

#3 iPhone SE (2022): Face ID

De SE uit 2020 was de enige smartphone van Apple waar de TrueDepth-cameratechnologie nog niet te vinden was. Hierdoor is het ook de laatste smartphone in Apple’s aanbod dat niet beschikt over Face ID. Hoe fijn Touch ID voor veel mensen tijdens de pandemie ook was, is het een mooi moment om daar afscheid van te nemen. Zeker gezien iOS 15.4, de software waar de smartphone waarschijnlijk mee gepaard gaat, het probleem met Face ID en mondkapjes oplost.

De reden dat Apple er in 2020 voor koos om de SE niet te voorzien van Face ID had waarschijnlijk te maken met geld. Het toestel moest betaalbaar blijven en dat ging destijds met de huidige mogelijkheden waarschijnlijk niet lukken. Hopelijk is die situatie veranderd en kan de stap gezet worden.

#4 Verbeterde accuduur

Met een batterij van 1821mAh had de SE uit 2020 enige moeite om het einde van de dag te halen. Vooral consumenten die weggezet kunnen worden als hevige gebruikers zijn waarschijnlijk afhankelijk geweest van powerbanks of leefde met hun oplader op zak. We hopen niet alleen dat Apple daar bij de iPhone SE (2022) iets aan doet, maar schatten de kans ook vrij groot in.

De smartphone wordt namelijk zo goed als zeker voorzien van de A15 Bionic chip van Apple zelf. Een SoC die uitstekend is in het beperken van energieverbruik. Ook al kiest Apple er dus niet voor om een grote batterij in de SE (2022) te stoppen, dan nog zullen consumenten verbetering zien.

#5 Meer opslagcapaciteit

Een iPhone SE (2022) met 64GB opslagcapaciteit, dat kan naar mijn mening niet meer. Daarom hoop ik niet alleen, maar ga ik ook een beetje uit van een ontwikkeling op dat gebied. Dat consumenten in 2022 minimaal 128GB nodig hebben (of verdienen), ondanks diensten als iCloud en OneDrive, lijkt me duidelijk.