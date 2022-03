Waarom de iPhone waarschijnlijk nooit in-screen Touch ID gaat krijgen

In de wandelgangen wordt al jaren gesproken over in-screen Touch ID voor de iPhone. Apple zou volgens geruchten de technologie al getest hebben, maar tot op heden zagen consumenten nog weinig resultaat. Iets dat mogelijk ook nooit gaat gebeuren.

Dankzij nieuwe informatie wordt duidelijk dat Apple ten minste tot 2024 geen iPhone met de benoemde technologie op de markt brengt. Hoe groot is de kans dat het bedrijf in de jaren erna wel de beslissing maakt?

In-screen Touch ID op de iPhone

Android-smartphones zijn al jaren voorzien van in-screen vingerafdrukscanners. Anno 2022 worden er voornamelijk ultrasonische sensoren gebruikt om een dergelijke technologie te verwerken in het beeldscherm van een smartphone. Gezien het succes ervan vragen veel consumenten zich logischerwijs af wanneer Apple iets soortgelijks doet met de iPhone.

Dat is ook terug te horen in de wandelgangen, waar al jaren gesproken wordt over in-screen Touch ID. Vorig jaar dook er bijvoorbeeld nog een gerucht op dat Apple de technologie al zou testen. De iPhone 13 werd er in ieder geval niet van voorzien en volgens geruchten zal ook de iPhone 14 blijven leunen op Face ID.



I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022

Vandaag komt daar nog een stukje extra informatie bij. Volgens betrouwbare analist Ming Chi-Kuo moeten consumenten nog langer wachten. Na een aantal gesprekken met leveranciers wordt hem duidelijk dat Apple ook in 2023 en 2024 de iPhone niet zal voorzien. Mocht hij gelijk hebben komt Apple op z’n vroegst dus pas over drie jaar met in-screen Touch ID aanzetten.

💡 Wie is Ming Chi-Kuo? Ming Chi-Kuo is een analist voor TF International Securities die zich voornamelijk richt op alles wat met Apple te maken heeft. Door veel goede voorspellingen te doen is de man in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een icoon. Op dit moment heeft hij een nauwkeurigheidspercentage van 72,7%

Apple richt zich volledig op Face ID

De wens voor Touch ID was de afgelopen jaren nooit zo groot dan tijdens de pandemie. Door het gebruik van mondkapjes kampten Face ID met een vervelend probleem. Je iPhone ontgrendelen met je vingerafdruk werd opeens een stuk aantrekkelijker. Apple koos er echter voor een andere kant op te gaan.

In plaats van het ontwikkelen van in-screen Touch ID besloot het Amerikaanse bedrijf juist Face ID door te ontwikkelen. Sinds iOS 15.4 is het mogelijk om je iPhone te ontgrendelen met je gezicht, zelfs wanneer jij een mondkapje draagt. Een ontwikkeling die volgde nadat Apple met de iPhone 13 net had laten zien dat de notch van de iPhone daadwerkelijk kleiner kan worden.

Met de verwachting dat Apple in 2022 een hole-punch notch hanteert voor de iPhone 14, én de bovenstaande ontwikkelingen, lijkt het duidelijk te zijn. De focus ligt in Cupertino op Face ID. Mocht Ming-Chi Kuo het bij het rechte eind hebben, dan acht ik persoonlijk de kans heel erg klein dat we de innovatie ooit nog eens op een iPhone gaan zien.

Wat denk jij? Blijf Apple vasthouden aan Face ID of gaat het bedrijf uiteindelijk toch met een nieuwe versie van Touch ID komen?