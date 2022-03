Reparaties Face ID een stuk efficiënter: Apple geeft meer informatie

Eerder kwam al naar buiten dat Apple het voor iedereen gemakkelijker wil maken de onderdelen voor Face ID in je iPhone te vervangen. Mocht er in de toekomst iets stuk gaan, dan is het niet per se noodzakelijk de iPhone in kwestie te vervangen. Nu is er een interne memo gelekt die iets meer licht schijnt op de zaak.

In de interne memo, die in handen is van Macrumors, staat dat de benodigde onderdelen onderweg zijn naar reparateurs. De onderdelen zorgen ervoor dat het repareren van een iPhone een stuk duurzamer gaat, wat beter is voor het milieu. Een kapot Face ID-systeem betekent niet meer altijd een vervanging van het toestel.

Face ID-onderdelen zijn onderweg voor iPhone

De genoemde onderdelen behoren toe tot het TrueDepth-camerasysteem waar Face ID op de iPhone mee werkt. Welke onderdelen een reparatiedienst precies nodig heeft, hangt af van enkele factoren. Denk dan aan de interne onderdelen die vervangen moeten worden, maar ook aan de locatie van de winkel en de smartphone in kwestie.

Daarnaast is het zo dat de onderdelen alleen vervangen kunnen worden in recent uitgebrachte iPhone-modellen. De iPhone X vormt hier de uitzondering. In de memo staat verder dat het kunnen repareren van het systeem beschikbaar is in een aantal landen. Nederland staat vooralsnog niet op deze lijst.

Beschikbaarheid van de dienst

De reparatiedienst is beschikbaar in Argentinië, Barbados, Bermuda, Brazilië, Bolivia, Chili en Colombia. Maar ook in Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad, Tobago, Uruguay en Venezuela. Het is niet duidelijk wanneer andere landen aan het lijstje toegevoegd worden.

Desondanks bieden dit soort berichten wel hoop voor de toekomst. Het is duidelijk dat Apple duurzaamheid belangrijk vindt en daarom is het goed om te zien dat het bedrijf daar in elk geval in deze landen in investeert. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat andere landen aan bod komen.

Macrumors