iPhone koploper op het gebied van 5G-sales

Vandaag de dag wordt een nieuwe smartphone die op de markt komt vaak met 5G-ondersteuning uitgebracht. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de nieuwe iPhone SE.

Volgens een nieuw onderzoek van Counterpoint Research werd in januari van 2022 zo’n 51 procent van alle smartphones verkocht met 5G ondersteuning. En de iPhone levert daar een groot aandeel van.

iPhone succesvol voor 5G-penetratie

De aanname van 5G wereldwijd is vooral te danken aan de Chinese, West-Europese en Noord-Amerikaanse markt. Daar worden heel wat modellen met 5G verkocht. De Chinese markt is echter op dat gebied de voorloper. Zo’n 84 procent van alle smartphones die daar wordt verkocht ondersteunt die techniek. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat in Europa en Amerika de iPhone voor een groot gedeelte de adaptiegraad omhoog stuwt.

In de Verenigde Staten is vijftig procent van de verkopen van smartphones met 5G toebedeeld aan de iPhone. Daarbij wordt niet gespecificeerd om welk model het gaat. In de West-Europese markt gaat het om 30 procent. Uiteindelijk is in de Amerikaanse markt zo’n 73 procent van alle verkochte smartphones voorzien van 5G. In West-Europa is zo’n 76 procent van de verkochte toestellen voorzien van 5G. In oktober van 2020 besloot Apple om over te stappen op 5G met hun modellen. En nu een aantal van hun toestellen wat beter betaalbaar zijn, zie je dat steeds meer klanten een toestel met zo’n verbinding hebben.

Wachten wat de iPhone SE gaat doen

Dit zijn dus de verkoopcijfers van januari. Wat dat betreft is het interessant om te zien wat er binnenkort gaat gebeuren met de penetratie. De iPhone SE is nu beschikbaar en kan dus een impact hebben op hoeveel mensen een smartphone met 5G kopen. Wil je weten wat wij van de nieuwe smartphone van Apple vinden? Dan kun je hier onze review van de nieuwe smartphone lezen. En je kunt hem dus hier nu scoren.