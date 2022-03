‘Apple voorziet iPhone 15 Pro van in-screen selfiecamera van Samsung’

Volgens Zuid-Koreaanse website The Elec is het duidelijk: Samsung produceert een in-screen camerasysteem voor Apple. Volgens bronnen van het bedrijf moet de technologie in de iPhone 15 Pro, het topmodel van 2023, verschijnen.

Geruchten rond een iPhone-model die een dergelijke technologie aanbiedt gaan al enige tijd rond. Waar eerder verwacht werd dat het model van dit jaar ermee aan de haal zou gaan, lijkt dat feestje volgens The Elec niet door te gaan.

iPhone 15 Pro met in-screen selfiecamera

Het gerucht dat Apple bezig is met een alternatief voor de notch van de iPhone gaat al jaren rond. Dit jaar verkleinde het Amerikaanse bedrijf de inkeping met zo’n 20%, waardoor veel mensen geloven dat de iPhone 14 een nog grotere stap zet. Kijken we naar de rest van de markt lijkt het duidelijk te zijn dat dit waarschijnlijk de toepassing van een hole-punch notch is.

Als we de redactie en de bronnen van The Elec mogen geloven doet Apple er in 2023 nog een schepje bovenop. De iPhone 15 Pro zou naar verluidt voorzien zijn van een in-screen selfiecamera. Een technologie die Samsung op dit moment, in zijn opvouwbare Galaxy Z Fold 3, al aanbiedt. Die smartphone laat zien dat de technologie nog volop in ontwikkeling is, maar lijkt Apple er niet van te weerhouden de handen ineen te slaan met het bedrijf.

Samenwerking met Samsung

Apple heeft naar verluidt aangeklopt bij Samsung, dat op zijn beurt weer samenwerkt met OTI Lumionics uit Canada. Dit bedrijf ontwikkelt de technologie die Samsung eerst zelf zal gebruiken en vervolgens doorverkoopt aan Apple. Via deze weg zou de iPhone 15 Pro in staat zijn een beeldscherm te bieden zonder inkeping, maar wel met handige functionaliteiten als Face ID.

De vraag is alleen wel of Apple die technologie ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Het is op dit moment nog niet duidelijk of Face ID in deze vorm net zo veilig is.

Het is uiteraard slechts een gerucht, dus neem dit verhaal wel met een korreltje zout. Dat Apple zich oriënteert op de markt voor een dergelijke ontwikkeling is echter wel duidelijk.