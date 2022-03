Het camerasysteem van je iPhone lijkt dit jaar nog groter te worden

De iPhone 14 Pro krijgt een groter camerasysteem dan zijn voorganger. Dat maakt Max Weinbach bekend op Twitter. Betrouwbare analist Ming-Chi Kuo laat weten waarom Apple hier voor kiest.

Het grotere camerasysteem is qua ontwerp mogelijk niet zo’n goed nieuws, maar het zorgt wel voor de nodige voordelen.

iPhone 14 Pro krijgt groter camerasysteem

In 2016 introduceerde Apple zijn eerste smartphone met een dual-camerasysteem. Een systeem dat bestaat uit twee verschillende lenzen. In 2018 besloot het bedrijf een triple-opstelling te hanteren die in 2021 nóg groter werd. Het is een ontwikkeling die niet bij iedere consument in de smaak viel.

Voor de mensen die in deze categorie vallen wordt de iPhone 14 Pro qua ontwerp geen feestje. Op Twitter laat leaker Max Weinbach gelekte tekeningen van de nieuwe smartphone zien. Daaruit is op te maken dat de smartphone voorzien is van een grotere camerabump. Weinbach heeft een aardige reputatie op dit gebied, maar is niet van hetzelfde niveau als analist Ming-Chi Kuo.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Dat Kuo reageert op de tweet en, door middel van extra informatie, het ontwerp bevestigd zegt dus wel iets.

Waarom kiest Apple er voor?

De iPhone 14 Pro krijgt mogelijk een groter camerasysteem en dat is niet zonder reden. Volgens Kuo heeft het alles te maken met de 48-megapixel lens die het bedrijf gaat gebruiken. Deze zorgt ervoor dat het systeem de volgende afmetingen krijgt:

Hoogte : 38,21mm (36,24mm bij iPhone 13)

: 38,21mm (36,24mm bij iPhone 13) Breedte: 36,73mm (35,01mm bij iPhone 13)

Waar het camerasysteem van dit jaar zo’n 3,6mm uitsteekt, zal de iPhone 14 Pro dat met 4,17mm doen. In totaal wordt het camerasysteem van de iPhone in diagonaal 25% tot 35% groter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 27, 2022

De iPhone 14 Pro

Wat de iPhone 14 Pro ons precies te bieden heeft, dat weten we voorlopig nog niet. Als Apple zich een beetje aan de reguliere planning houdt maken we waarschijnlijk in september kennis met het nieuwe model. Tot die tijd moeten we het dus met geruchten en lekken doen.

Hierdoor weten we op dit moment dat het toestel een 48-megapixel hoofdcamera krijgt én dat de notch een heuse gedaanteverandering ondergaat. Het nieuws moet natuurlijk met een korreltje zout genomen worden, maar als je meer wilt weten is het artikel hierboven zeker de moeite waard.