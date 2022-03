iPhone 14 Pro concept: gaat de smartphone er zo uitzien?

We moeten nog zo’n zes maanden wachten op de nieuwe iPhone 14 Pro. Krijgt de telefoon dit bijzondere uiterlijk?

Tijdens het Apple-evenement Peek Performance zagen we onder andere de nieuwe iPhone SE langskomen. Ook was er tijd voor de introductie van de groene versie van de iPhone 13. Nu dit allemaal achter de rug is, is het tijd om vooruit te kijken naar de verschillende varianten van de iPhone 14, want die lancering duurt waarschijnlijk nu net iets minder dan een half jaar. Zoals we gewend zijn draagt de geruchtenmolen weer op volle toeren met allerlei nieuwe functies en andere verbeteringen aan de iPhone 14 Pro.

Veranderingen aan de iPhone 14 Pro

Een van de grootste geruchten die op dit moment rond gaat is dat de notch van de iPhone 14 Pro verandert. In plaats van het grote zwarte vlak heeft de nieuwe versie alleen een punch-hole. Dit moet mogelijk worden omdat de Apple de technologie voor FaceID mogelijk voor een deel in het scherm plaatst. Toch blijft het mogelijk niet alleen bij een gat in het scherm, want er is ook een extra ruimte voor FaceID. De speaker zit net zoals bij de iPhone 13 in de bovenrand. Eerder lekte er al een onderwerp voor een mogelijk iPhone 14 uit.

Die geruchten geven ons al een beeld hoe de iPhone 14 eruit gaat zien. Toch misten we nog echt een visueel voorbeeld. Gelukkig is die er nu wel. TechnizoConcept en LetsGoDigital hebben met de huidige geruchten een concept van de nieuwe iPhone 14 Pro gemaakt.

Ook de achterkant is iets anders

Bij het nieuwe concept van de iPhone 14 Pro zien we de nieuwe voorkant. Aan de achterkant zien we een iets dikkere camera-unit. Die is nodig omdat Apple waarschijnlijk een grotere 48 megapixel hoofdsensor gaat gebruiken. Door die nieuwe camera moet het mogelijk zijn om 8K video’s te maken.