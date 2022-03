Apple voorziet iPhone 14 mogelijk niet van een nieuwe processor

Waar de iPhone SE (2022) vorige week uit de doeken werd gedaan, spreekt men in de wandelgang alweer over de volgende lancering: die van de iPhone 14. Een smartphone die volgens betrouwbare analist Ming-Chi Kuo symbool staat voor een wijziging in Apple’s veelgebruikte strategie.

In het najaar van 2022 introduceert Apple verschillende modellen van de iPhone 14. Naast twee regulieren varianten verwacht Kuo ook dat Apple weer een Pro en een Pro Max op de markt brengt. De enige twee toestellen die ook daadwerkelijk voorzien worden van een nieuwe Bionic-chip.

Apple pakt het met de iPhone 14 anders aan

Tot op heden voorzag Apple al zijn nieuwe high-end iPhone-modellen van een gloednieuwe processor. In 2020 kregen alle iPhone 12-modellen de A14 Bionic-chip en vorig jaar draaiden de smartphones op de A15 Bionic-chip. Volgens Ming-Chi Kuo een strategie die Apple in 2022 in de prullenbak gooit.

Waar de iPhone 14 Pro en Pro Max dit jaar voorzien worden van de nieuwe A16 Bionic-chip, verwacht de analist dat de twee reguliere modellen het moeten doen met de SoC (System on a Chip) van vorig jaar. De A15 Bionic-chip zal dus ook in de komende line-up een rol gaan spelen.



Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

De laatste keer dat dit gebeurde was in 2013 toen Apple niet alleen de iPhone 5S, maar ook 5C op de markt bracht. Die laatste werd verkocht als een goedkopere, en daarmee toegankelijkere, versie van de high-end smartphone. Of dit ook daadwerkelijk de strategie voor 2022 zal zijn is nog maar de vraag.

Kuo spreekt wel de verwachting uit dat alle modellen 6GB aan werkgeheugen krijgen. Het verschil is dat de Pro-modellen werken met LPDDR5 en de reguliere-modellen LPDDR4 krijgen.

Het einde van de mini

De introductie van de iPhone 14-serie betekent overigens wel het einde van de mini. Het kleine formaat, dat in 2020 voor het eerst het daglicht zag, moet dit jaar plaats maken voor een groot model. Dat gerucht ging al langer rond, maar volgens Ming-Chi Kuo staat de komst van een iPhone 14 Max nu vast.

De smartphone krijgt mogelijk een beeldscherm van 6.7-inch. Apple heeft het nieuws uiteraard nog niet officieel bevestigd en gaat dat voorlopig ook niet doen. Mocht Kuo het bij het juiste eind hebben zal dit wel de eerste keer zijn dat een non-Pro iPhone voorzien wordt van een dergelijke schermgrootte.