iPhone 13 laat Samsung Galaxy S22 achter zich in nieuwe drop test

De iPhone 13 Pro Max en Samsung Galaxy S22 Ultra zijn op talloze gebieden met elkaar te vergelijken. Welk toestel komt het beste uit de test op het moment dat je ermee gaat gooien?

Zelf durven we het niet helemaal aan om de twee toptoestellen als honkbal te gebruiken, dus laten we dat met alle liefde aan iemand anders over. Dit is het resultaat.

Goede ontwikkelingen, grotere zorgen

Smartphones zijn er in de afgelopen jaren flink op vooruit gegaan. Beeldschermen worden steeds groter, schermranden steeds dunner en camerasystemen bestaan uit meer lenzen dan ooit tevoren. Helaas zorgt dit er op zijn beurt dan wel weer voor dat bepaalde toestellen gevoeliger zijn voor schade. De kans dat jij je telefoon op een kritiek punt laat vallen is best groot.

Bedrijven als Apple en Samsung doen er alles aan om de kans op schade wel zoveel mogelijk te beperken. De iPhone 13 is voorzien van Ceramic Shield en Samsung heeft het ontwerp van zijn Galaxy S22 op kwetsbare punten aangepakt. Zo is het vlaggenschip, zowel voor als achter, voorzien van Gorilla Glass Victus+.

Het is dus best interessant om te zien hoe de twee topmodellen van de markt scoren op het gebied van duurzaamheid. Hoevaak kan jij een iPhone 13 of Samsung Galaxy S22 laten vallen, voordat er een einde aan het hele feest komt? Tijd voor een potje telefoongooien!

iPhone 13 Pro Max vs Galaxy S22 Ultra

Er zijn verschillende platformen die smartphones op deze manier testen, maar PhoneBuff behoort toch wel tot één van de grotere. Voor de test werd een iPhone 13 Pro Max naast de Samsung Galaxy S22 Ultra gelegd.

Na verschillende valpartijen op de zijkant, achterkant en bovenkant van de telefoons bleven de toestellen nog aardig gelijk aan elkaar. De iPhone had enige beschadiging aan het camerasysteem en een scheurtje op de achterkant. De Galaxy S22 Ultra bracht het er ietsjes beter vanaf, maar had te maken met dezelfde schade.

Het grote verschil zit ’em voornamelijk in de voorkant van de iPhone 13 Pro Max. Na elf verschillende valpartijen had het toestel te maken met een aantal scheuren in het scherm, maar functioneerde te smartphone nog uitstekend. De schade aan de achterkant bleef hetzelfde.

De Samsung Galaxy S22 Ultra kreeg te maken met iets meer schade. De in-screen vingerafdrukscanner werkte niet meer, de S Pen kwam niet uit het toestel en de schade aan de achterkant werd erger.

iPhone 13 wint van de Galaxy S22

Zoals je hierboven gelezen of gezien hebt gingen de eerste punten naar Samsung, maar houdt de iPhone 13 Pro Max zich uiteindelijk het beste staande. De smartphone weet het toptoestel uit Zuid-Korea achter zich te laten met een score van 39 tegenover 34.

Dit is zeker niet de eerste keer dat iemand deelneemt aan het WK iPhone Smijten. In september vorig jaar werd de smartphone al vergeleken met zijn voorganger. Benieuwd naar het resultaat? Lees dan zeker dit artikel even!