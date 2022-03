iPhone 13-serie en Apple Watch voorzien van kleurrijke accessoires

De iPhone 13 en de Apple Watch kregen niet veel aandacht tijdens het eerste Apple-evenement van het jaar. Wel komen extra accessoires aan. Mocht je dus niet helemaal tevreden zijn met de accessoires die je nu hebt, dan zit er wellicht iets moois tussen. De nieuwe producten vallen onder de Lente 2022-collectie.

Het Peek Performance-evenement van Apple stond natuurlijk in het teken van de Mac Studio en het bijbehorende display. Echter, dat betekent niet dat het bedrijf uit Cupertino weinig andere dingen te melden had. De iPhone 13 en Apple Watch kregen namelijk ook wat liefde in de vorm van een nieuwe collectie accessoires.

Nieuwe accessoires voor iPhone 13

De iPhone 13 mag bijvoorbeeld rekenen op nieuwe siliconenhoesjes met MagSafe aan boord. De hoesjes zijn in veel verschillende kleuren beschikbaar. Denk dan aan citroenzeste, mistblauw, eucalyptus en nectarine. Voor een compleet overzicht van de nieuwe kleuren, kun je terecht in de online winkel van het bedrijf.

De hoesjes hebben overigens een prijs van 55 euro per stuk en zijn vanaf vrijdag 11 maart te koop. Aangezien de hoesjes MagSafe ondersteunen, zijn ze tevens voorzien van ingebouwde magneten. Zo blijven de accessoires voor het opladen prettig plakken en klik je ze zonder al te veel moeite vast aan de iPhone 13.

Bandjes voor de Apple Watch

Daarnaast introduceert Apple nieuwe bandjes voor de Apple Watch. Zo is er nu een gevlochten band beschikbaar in veel verschillende kleuren. Denk dan aan sterrenlicht, abyss-blauw, heldergroen en flamingo. De bandjes zijn verkrijgbaar voor de formaten 41 en 45 centimeter en hebben allemaal een prijs van 99 euro.

Bovendien mag het solobandje eveneens rekenen op een aantal nieuwe kleuren, waaronder citroenzeste, nectarine en eucalyptus. Hetzelfde nieuws kunnen we delen over het sportbandje. Op de website kun je zien dat die eveneens in een nieuwe serie kleuren verkrijgbaar is. Sportbandjes hebben een prijs van 49 euro per stuk.

Apple