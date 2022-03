iPad Pro met M2 chip? Apple zou er aan werken

Veel van het nieuws rondom om Apple-producten draait om geruchten. Want tot aan de daadwerkelijke aankondiging laat Apple zich niet horen. Volgens het nieuwste gerucht zou het bedrijf werken aan een iPad Pro met een M2 chip.

En als je bij dat bericht een beetje een déjà vu-gevoel hebt, dat kan kloppen. In januari schreven we al over een soortgelijk gerucht. Deze keer is het The Verge die verwijst naar de nieuwste nieuwsbrief van Bloomberg’s Mark Gurman, die op zijn beurt weer iets zegt over een nieuwe iPad Pro.

iPad Pro met M2-chip

Volgens Gurman zou Apple ergens tussen september en november van dit jaar een nieuwe iPad Pro uitbrengen. Deze zou gebruik gaan maken van de nieuwe M2 chip. Deze keer stelt hij echter ook dat hij gebruikmaakt van een MagSafe-oplaadmogelijkheid. Dat was in het vorige gerucht juist weer ontkracht. Wat dat betreft is dit geruchtenspel een soort van dans, waarbij we alle kanten opgaan. Volgens Gurman zou de laatste keer dat een iPad uit de Pro serie een echte grote update heeft gekregen in 2018 is geweest. Toen werd onder andere de USB-C verbinding er in gegooid, net als de randen die werden aangepakt en de edge-to-edge display.

In 2021 zagen we in mei een nieuwe iPad Pro. Deze was qua design redelijk hetzelfde als de voorgangers, maar had als groot verschil dat hij voorzien was van een M1-chip. De nieuwe versie komt niet in mei, maar dus aan het einde van het jaar. Maar dan zou hij dus wel voorzien worden van heel wat verbeteringen. Naast de mogelijkheid om hem draadloos op te laden via MagSafe zou hij ook voorzien worden van een glazen achterkant. Of een aluminium achterkant met een glazen logo van Apple.

M2-revolutie

2022 heeft de potentie om een jaar te worden waarin heel wat Apple-producten voorzien worden van een m2-chip. Naast deze iPad Pro zijn er geruchten over een MacBook Pro, een Mac mini en een 24 inch iMac die gebruik zouden gaan maken van de nieuwe chip.