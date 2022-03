Gebruikers klagen over krakende nieuwe iPad Air

De nieuwe iPad Air is bij de eerste klanten net geleverd, maar nu zijn er al klachten. De achterkant zou niet stevig genoeg zijn.

De nieuwe iPad Air ziet er erg strak uit, maar misschien is dat zelfs iets te letterlijk. Aan de achterkant zit een dun paneel van aluminium, die natuurlijk zorgt voor de dunne afwerking. Een aantal gebruikers van het nieuwe apparaat klaagt daar nu over. Zij laten weten dat de behuizing voor een krakend geluid zorgt wanneer deze wordt vastgehouden.

Een krakende iPad Air

Dat Apple een zo dun mogelijk apparaat wil maken als mogelijk, is natuurlijk logisch. Het is gebruiksvriendelijker, maar het levert tegelijkertijd wel uitdagingen op. Alle onderdelen moeten er natuurlijk wel inpassen. Door de behuizing zo dun mogelijk te maken bespaar je natuurlijk ruimte, maar het kan natuurlijk wel voor problemen zorgen als dit te dun is.

Gebruikers van de nieuwe iPad Air horen vooral de krakende geluiden wanneer ze het midden van de achterkant aanraken. Op Reddit laat de starter van het onderwerp weten dat hij ontdekt heeft dat hij twee blauwe exemplaren van het apparaat heeft besteld, maar er nu achter is gekomen dat de achterkant dunner is dan die van diens voorganger, de iPad Air 4. Bij beide exemplaren van de 5 hoorde de gebruiker kraken.

De topicstarter is niet de enige met een probleem met zijn iPad Air. In het bericht reageren andere gebruikers die hetzelfde ervaren. Eentje laat zelfs een video van het probleem zien.

Hoe groot is het probleem echt?

De grote vraag is natuurlijk of het probleem ook bij een grotere groep voorkomt. Apple heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

De iPad Air 5 lijkt qua uiterlijk hetzelfde als diens voorganger. De grote verschillen zitten vooral onder de motorkap, waarbij de M1-chip natuurlijk de grootste verandering is. Wil je weten wat wij van het nieuwe model vinden? Dat lees je hier!