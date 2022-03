iPad Air (2022): de ideale iPad Pro voor de fanatieke privégebruiker

Apple gaf de iPad Air in 2020 een hoognodige upgrade waardoor de tablet een stuk dichter in de buurt kwam te liggen van de iPad Pro. Twee jaar later zet het Amerikaanse bedrijf de volgende stap en is de iPad Air (2022) bijna gelijk aan de imposante tablet van vorig jaar.

In de afgelopen week heb ik me uitstekend kunnen vermaken met de nieuwe iPad Air (2022) en kwam ik erachter dat de keuze voor de consument, in ieder geval op tabletgebied, wel heel makkelijk geworden is.

iPad Air (2022) maakt bekende indruk

De nieuwe iPad Air (2022) zal veel mensen bekend voorkomen. Twee jaar geleden leerden we het vorige model kennen en die kennismaking viel goed in de smaak. Het is dus logisch dat Apple ervoor kiest om voort te borduren op dat succes.

De tablet is wederom voorzien van een hoekig ontwerp waarbij de Touch ID-knop zit verwerkt in de thuisknop. Aan de voorkant zit een 10,9-inch Retina-beeldscherm met een resolutie van 2360 x 1640 pixels en een pixeldichtheid van 264ppi. De iPad Air (2022) doet het nog steeds met een verversingssnelheid van 60Hz, maar levert over het algemeen een uitstekende beeldkwaliteit.

Eigenlijk is het vrij makkelijk uit te leggen: de nieuwe iPad Air (2022) is voor zo’n 90% hetzelfde als zijn voorganger. De overige 10% zorgt er alleen wel voor dat deze tablet transformeert tot hét model voor de fanatieke privégebruiker.

M1 maakt een wereld van verschil

Apple pakt een aantal zaken anders aan met het model van dit jaar. De toevoeging van de M1-chip, de veelbesproken SoC die ook in de iPad Air en verschillende MacBooks te vinden is, spant zonder twijfel de kroon.

Het verschil dat de M1-chip van Apple maakt hoeven we eigenlijk niet meer uit te leggen, al zijn specifieke voorbeelden voor de iPad Air (2022) niet verkeerd. De tablet is dankzij de 8-core CPU bijvoorbeeld 60% sneller dan zijn voorganger. De 4 High-Power-cores en 4 High-Efficiency-cores zorgen voor uitstekende prestaties. In combinatie met de 8-core GPU wordt het spelen van zware games, bewerken van 4K-video’s of het aanpassen van hoge kwaliteitsfoto’s een eitje.

De 16-core Neural Engine is goed voor uitstekende prestaties op het gebied van Machine Learning. We hebben ze niet allemaal geteld, maar volgens Apple zorgt dit er voor dat de iPad Air (2022) zo’n 11 triljoen opdrachten per seconde uit kan voeren.

Apple’s M1-chip betekent zoals gezegd niet alleen kracht, maar ook efficiëntie. De chip zorgt ervoor dat de batterij van de iPad langer mee kan gaan op een volle lading. Het daadwerkelijke getal is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren, maar wie zijn best doet zou de tablet tien uur lang kunnen gebruiken.

Deze dingen zijn ook nieuw

De iPad Air (2022) doet, naast de introductie van de M1-chip, een aantal kleine dingen anders dan zijn voorganger. De verschillen zijn niet groot, maar zorgen er wel voor dat je tablet misschien net iets anders gebruikt.

Zo leent dit model, na de iPad Pro en iPad mini (2021), zich uitstekend voor videogesprekken dankzij de toevoeging van Center Stage. De functionaliteit verscheen voor het eerst in 2021 en zorgt er simpel gezegd voor dat jij ten alle tijden het middelpunt van de video bent. De 12-megapixel ultra-groothoeklens volgt je dus op het moment dat je beweegt, zoomt in of zoomt uit wanneer er een tweede persoon in beeld verschijnt. Een functionaliteit die ik, ondanks dat de selfiecamera nog steeds op een ongemakkelijke plek zit, wel erg prettig.

Op het gebied van specificaties is de iPad Air (2022) dit keer ook voorzien van 5G-ondersteuning. Logischerwijs een toevoeging die alleen in het Cellular-model te vinden is. Wel beschikken beide varianten over een verbeterde USB-C-aansluiting, waarmee het verplaatsten van bestanden sneller gaat. De nieuwe tablet is hierdoor in staat om transfers met een snelheid tot wel 10Gbps uit te voeren.

Het enige verschil aan de buitenkant van de tablet zijn de kleurenopties. Dit jaar scoor je de iPad Air in de kleuren:

– Spacegrijs

– Roze

– Paars

– Blauw

– Sterrenlicht

iPad Air (2022) vs iPad Pro (2021)

Ik denk dat het voor mij de eerste keer dat ik een dusdanige overlap tussen twee Apple-producten zie. De iPad Air (2022) is dankzij deze upgrade heel makkelijk weg te zetten als een goedkopere iPad Pro. Maar dan wel eentje waarbij je het prijsverschil niet in prestaties terugziet.

De iPad Pro van vorig jaar is voorzien van een ProMotion-beeldscherm, heeft een extra cameralens, beschikt over een LIDAR-scanner, biedt de consument Face ID en is voorzien van stereospeakers. Er zijn echt wel redenen waarom mensen over zouden stappen, maar jij moet jezelf wel afvragen of deze toevoegingen het waard maken.

De 11-inch iPad Pro (2021) is met 128 opslagcapaciteit te koop voor €899, waar de 11-inch iPad Air (2022) met 65GB je €698.50 kost. Een verschil van zo’n €200 die je er alleen uit gaat halen op het moment dat je die Pro-voordelen echt heel belangrijk vindt.

Is dat niet het geval en ben je vooral opzoek naar een ontzettende krachtige tablet die de voordelen van de M1-chip toegankelijk aanbiedt? Dan is de nieuwe iPad Air (2022) echt een bijzonder fijne tablet voor je.

Ga je liever aan de haal met een iPad Pro? Dan is het slim om misschien nog heel even geduld te hebben. De Air van dit jaar ligt namelijk dusdanig dicht bij de Pro, dat de komst van een M2-versie van die tablet niet heel lang op zich kan laten wachten.

iPad Air (2022) Apple 8.5 Score Pluspunten Voorzien van M1-chip

Toegankelijker dan de Pro

Uitstekend beeldscherm

Prettige accuduur

Stijlvol

Ligt heerlijk in de hand Minpunten Geen ProMotion

Voelt als een herhaling

64GB standaard opslag De iPad Air ligt dankzij de upgrade van dit jaar dichter bij de iPad Pro dan ooit tevoren. Dat maakt deze tablet van een kleine €700 dè keuze voor de fanatieke privégebruiker.