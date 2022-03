De nieuwe iPad Air (2022) mogelijk voorzien van Apple Silicon M1-chip

Geruchtenmakers laten al een tijdje weten dat we tijdens het Peek Performance-evenement van Apple een iPad Air mogen verwachten. De nieuwe Apple-tablet krijgt een geliefde feature die we eerder tegenkwamen in de iPad Pro. Dat is een zeer krachtige tablet, die zijn snelheid dankt aan de eigen Apple M1-processor aan boord.

Bronnen laten nu weten dat de aankomende iPad Air over dezelfde processor gaat beschikken. Dat laten ze weten tegenover de redactie van 9to5Mac. Mocht dit gerucht kloppen, dan is dat goed nieuws. We treffen dezelfde chip namelijk aan in de iPad Pro, maar ook in enkele Macs en MacBooks van Apple.

iPad Air met M1-processor

Mocht de M1-processor naar de iPad Air komen, dan betekent dat een behoorlijke prestatieboost voor de dunne tablet. De laatste Air die we kregen, de Air 4, die beschikt over de A14 Bionic-processor. De M1-processor is aanzienlijk sneller en beter dan die chipset. Die tablet is overigens bijna twee jaar oud.

Dat de iPad Air straks mogelijk beschikt over de M1-processor, is geen al te grote verrassing. Apple rust veel van zijn producten de laatste tijd uit met de eigen ontwikkelde chipset. Software en hardware sluiten daardoor beter op elkaar aan. Bovendien scheelt het Apple aanzienlijk in de kosten voor het afnemen van chips.

Evenement op dinsdagavond

Hoe het precies zit allemaal, horen we waarschijnlijk vanavond (8 maart) om 19:00 uur. Dan weten we zeker of er een nieuwe iPad Air komt en wat die voor ons in petto heeft. Het evenement staat in het teken van de line-up die binnen nu en enkele weken tot maanden verschijnt, dus er komen meer aankondigingen aan.

Zo wordt er al maanden heftig gespeculeerd over het bestaan van de derde generatie iPhone SE. Dit model gaat, voor het eerst in de SE-serie, 5G ondersteunen. Daarnaast wordt er tevens gespeculeerd over het bestaan van een nieuwe MacBook Air of Mac mini. Wat er allemaal van klopt, weten we over een paar uur.

9to5Mac