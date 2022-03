iOS 15.4 en iPadOS 15.4 vanaf nu beschikbaar voor je iPhone en iPad

Vanaf vandaag kunnen eigenaars van een moderne iPhone of iPad een update downloaden: iOS 15.4 of natuurlijk iPadOS 15.4. Dit is de vierde grote update voor de systeemupgrade die afgelopen september verscheen voor dezelfde groep gebruikers. Ongeveer een maand geleden verscheen de vorige software-update.

De vorige, relatief grote software-update was natuurlijk versie 15.3. Die update, net als opvolger 15.3.1, stond voornamelijk in het teken van probleemoplossingen. iOS 15.4 doet het anders en brengt daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden naar gebruikers toe. Zo verschijnt er onder meer een update voor Face ID.

iOS 15.4-update beschikbaar

Zo kunnen alle gebruikers voortaan Face ID gebruiken met een mondneusmasker op. Hoewel de pandemie in heftigheid afgenomen is, zijn we nog steeds niet af van het coronavirus. Regeringen wereldwijd schalen de maatregelen af, maar sommige mensen kiezen er nog altijd bewust voor zo’n masker te dragen.

Bijvoorbeeld in de supermarkt of de bioscoop, net wat iemand prettig vindt, natuurlijk. Die mensen worden niet beperkt wanneer ze een iPhone of iPad gebruiken, aangezien het systeem hen herkent wanneer ze het masker dragen. Het systeem scant voortaan voornamelijk het gebied rondom de ogen voor autentificatie.

Universal Control op iPadOS 15.4

Een belangrijke nieuwe functie voor iPadOS 15.4 is Univeral Control. Met die functie is het mogelijk meerdere Macs en iPads aan elkaar te koppelen. Ze vormen dan één systeem voor een toetsenbord en muis, waardoor je gemakkelijk bestanden kunt overhevelen wanneer nodig. Wel zo handig voor dat thuiswerken.

Daarnaast voegen de updates nog veel meer toe. Zo zijn er 37 nieuwe emoji en legt Apple de basis neer voor de optie ‘Tap om te betalen met iPhone’. Daardoor kunnen iPhones met NFC-chips betalingen aannemen. Daarnaast ontvangt Siri enkele updates en kan FaceTime vanuit ondersteunde apps opgestart worden.

