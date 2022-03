HomePod mini verschijnt deze maand nog in Nederland en België

Tijdens het Peek Performance-evenement werd het niet gezegd, maar op de website van de Apple Store zelf wordt het duidelijk. De HomePod mini verschijnt, eindelijk, in Nederland en België.

De slimme speaker zal in ons land vanaf eind maart beschikbaar zijn en verschijnt op dat moment in vijf verschillende kleurenopties. De HomePod mini krijgt een adviesprijs van €109.

HomePod mini komt naar Nederland

Het heeft lang geduurd, maar maart 2022 is dan eindelijk het jaar waarin de HomePod mini zijn weg naar Nederland en België vindt. De slimme speaker werd in oktober 2020 al aangekondigd, maar verscheen tot nu toe alleen nog maar in het buitenland. In december 2021 kreeg de slimme speaker al wel ondersteuning voor de Nederlandstalige versie van Siri.

De HomePod mini is logischerwijs een kleinere versie van de HomePod. De speaker is voorzien van een rond ontwerp en heeft een aanraakgevoelige bovenkant. Via deze weg is het mogelijk om het volume harder of zachter te zetten, Siri te activeren en muziek te pauzeren of te hervatten.

De slimme speaker is ongelofelijk makkelijk in te stellen via Apple-apparaten zoals je iPhone, iPad en Mac.

In vijf verschillende kleurenopties

De HomePod mini duikt dus op in de webshop van Apple. Niet alleen in Nederland, maar ook in België (via Tweakers). Hierdoor weten we bijvoorbeeld met welke kleurenopties we in de twee landen aan de haal kunnen gaan. De HomePod mini is in de volgende vijf kleuren beschikbaar:

Spacegrijs

Blauw

Wit

Geel

Oranje

De adviesprijs van de mini is €109 op de website van Apple. Daar is het ook direct mogelijk om AppleCare+ af te sluiten voor de slimme speaker. Voor €15 krijg je twee jaar technische ondersteuning en dekking voor schade. Die moet overigens dan wel het gevolgd zijn van een ongelukje.

Die laatste optie lijkt op dit moment alleen beschikbaar te zijn voor Nederlandse consumenten. AppleCare+ voor HomePod mini wordt op de Belgische website niet aangeboden.

HomePod mini: welke apparaten worden ondersteund?

De HomePod mini verschijnt later deze maand, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Wel weten welke apparaten je minimaal nodig hebt om makkelijk gebruik te kunnen maken van de slimme speaker.

Consumenten hebben minimaal een iPod Touch (7e generatie), iPhone SE of iPhone 6s nodig met de meeste recente versie van iOS. De iPad Pro, iPad (5e generatie), iPad Air 2 en iPad mini 4 zijn minimaal vereist voor tablets. Uiteraard geldt ook hier dat de nieuwste versie van iPadOS ermee gepaard moet gaan.