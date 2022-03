De HomePod mini is vanaf vandaag te koop in Nederland

Nederlandse consumenten hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. De HomePod mini is met ingang van vandaag te koop in ons land.

Apple maakte de komst van de slimme speaker na het Peek Performance evenement stilletjes bekend door hem alvast in de webshop te zetten. Vandaag stuurt het bedrijf een persbericht naar buiten met het feit dat je hem per direct kunt bestellen.

HomePod mini in Nederland

De HomePod mini heeft eindelijk de weg naar Nederland gevonden. In oktober 2020 werd de slimme speaker al aangekondigd en hij verscheen niet lang daarna in het buitenland. We sluiten dus een stuk later aan dan de rest, maar dat mag de pret zeker niet drukken. De HomePod mini is vanaf vandaag, in vijf verschillende kleuren, op de kop te tikken voor €109. Spacegrijs, blauw, wit, oranje en geel zijn de kleuren waar we uit kunnen kiezen.

Apple heeft de kleine compacte speaker voorzien van computational audio, waardoor een rijk geluid geproduceerd wordt. De speaker heeft een ronde vorm en produceert daardoor ook geluid dat je overal goed kunt horen. Het maakt dus niet uit of je recht voor, naast of achter de speaker zit: het geluid is altijd goed te horen. Via de knoppen aan de bovenkant regel je het volume van het geluid en activeer je Siri. Al zijn beide taken ook met enkel de stem uit te voeren.

Apple Music, Smart Home en Apple TV

Net als bij vele andere producten van Apple kan de HomePod mini geroemd worden om zijn samenwerking met andere apparaten. Zo is het de ideale hub voor je Smart Home en bestuurt je stem al je slimme apparaten. Denk hierbij aan slimme lampen, een slimme thermostaat of veiligheidssloten. Deze zijn makkelijk toe te voegen via de Woning-app op je iPhone of iPad.

Uiteraard werkt de slimme speaker ook goed samen met andere apparaten van Apple zelf. Met een Apple TV gebruik je de mini als extra speaker en als ideaal hulpmiddel voor het pauzeren of selecteren van content. Via Apple Music luister je naar je favoriete muziek, al zijn ook diensten van derde partijen goed te gebruiken.

Al met al haal je een handige, compacte en relatief goede speaker in huis voor €109. We zijn op dit moment nog bezig met het testen. Een review van de mini zal binnenkort op deze website verschijnen.