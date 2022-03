Hollywoodproducenten kritisch over Apple TV+

Apple TV+ boekt veel succes met film- en televisieprijzen. Toch loopt niet alles op rolletjes als we Hollywood moeten geloven.

Het afgelopen weekend deed Apple iets wat weinig mensen zagen aankomen. Het won als eerste streamingdienst de Oscar voor beste film met CODA. Eerder sloeg Apple TV+ al een grote slag door flink wat Emmy’s op te halen met Ted Lasso. Alles lijkt dus perfect te verlopen voor de streamingdienst, maar toch zijn er wat problemen achter de schermen.

Problemen bij Apple TV+?

Uit een artikel van Business Insider blijkt dat er vooral wat organisatorische problemen zijn. Een rapport dat in handen is gekomen van het medium zegt dat Apple TV+-afdeling onderontwikkeld is. Dat laat zich mede zien in onderhandelingen. De juristen van het bedrijf zouden niet gewend zijn aan de wetten dien in Hollywood gelden.

Apple TV+ zou zelfs een show al hebben uitgezonden voordat het contract was ondertekend. Daarnaast krijgen de producenten weinig informatie over hoevaak een show wordt bekeken.

Er zou een flink tekort zijn qua personeel. De werkdruk is hoog op de afdeling en daarom zouden er al mensen met een burnout zijn. Overigens is de streamingdienst flink opzoek naar personeel.

Nog meer content

Als Apple TV+ niet oppast kunnen de problemen op dit moment nog erger worden volgens het artikel. De streamingdienst wil graag nog meer content gaan brengen en daardoor de concurrentie aangaan met de andere partijen zoals Disney+ en Netflix. De bedoeling is dan ook dat Apple deze series en films zelf gaat maken en daardoor niet afhankelijk hoeft te zijn van licenties. Nu onderhand elke filmmaatschappij zich richt op een eigen streamingdienst is dat een logisch idee.

Ook heeft Apple TV+ zich nu gericht op sport. Recent haalde het de rechten binnen voor een aantal MLB-wedstrijden. Volgens een bron in het artikel ligt er ook al een bod op NFL-wedstrijden. Daarnaast zouden ook de NBA en Formule 1 in beeld zijn.

Technische nog niet perfect

Naast de problemen bij de contentkant loopt ook technisch nog niet alles op rolletjes. Zo is er nog steeds veel kritiek op de interface van Apple TV+. Het is voor sommige gebruikers lastig om het verschil te zien tussen films die bij de streamingdiensten horen en titels waarvoor apart betaald moet worden. Ook werkt de app niet optimaal op sommige apparaten van derden.

Grote successen voor Apple TV+

Hoewel er dus nog genoeg werk aan de winkel lijkt, zit de wind in de zeilen voor Apple TV+. Het laat zien dat de focus op kwaliteit een goede keuze is geweest. In plaats van ongelimiteerd series te plempen ongeacht de kwaliteit, kiest het voor kwalitatieve producties. Veel series scoren dan ook goede cijfers op de verschillende reviewplatforms. Bovendien bewijst het winnen van Oscars en Emmy’s het gelijk.

Bovendien trekt Apple TV+ flink de portemonnee. In totaal geeft het 8 miljard dollar uit in content blijkt uit het artikel. Apple zelf wilde overigens niet op het artikel reageren.