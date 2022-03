Hoera: WhatsApp krijgt eindelijk ondersteuning voor iOS 15

Als je hebt over berichtenapps, dan is het min of meer een must om WhatsApp op je iPhone te hebben. Bijna iedereen gebruikt het. Maar dat betekent niet dat de ontwikkelaar goed bezig is.

Zo heeft WhatsApp een half jaar nadat iOS 15 is uitgebracht nog geen ondersteuning voor het nieuwe systeem. En dat is toch wel een beetje pijnlijk. Maar er is goed nieuws in aantocht: ze lijken eindelijk wakker te zijn bij het bedrijf.

WhatsApp krijgt iOS 15-ondersteuning

Nee, je hoeft je iPhone er nog niet bij te pakken en de nieuwe update voor WhatsApp te downloaden. Maar de kans is groot dat je dat binnenkort kan gaan doen en de app gebruikmaakt van de mogelijkheden die iOS 15 biedt. Dat blijkt namelijk uit een beta-update, die is opgepakt door WABetaInfo. De app had al wel bepaalde elementen van het nieuwe besturingssysteem. Denk daarbij aan de mogelijkheid om profiel foto’s te zien in notificaties. Maar een volledige ondersteuning was er niet.

In de beta-update van WhatsApp zijn diverse functies van iOS 15 op een normale manier verwerkt. Zo is de balk onderin nu helemaal zwart wanneer je gebruik maakt van een dark-modus. In de huidige situatie is die onderste balk ietwat grijs, waardoor het niet helemaal lekker in elkaar overgaat. Daarnaast zou je voortaan bij alle gebruikers een foto zien wanneer je een notificatie krijgt. Dat is op dit moment enkel nog bij een paar personen.

Verdere verbeteringen

Daarnaast zou de nieuwe versie van WhatsApp naast de iOS 15-ondersteuning diverse bugs weghalen en de belofte doen dat er in de toekomst meer functies komen die goed werken met het huidige iOS-systeem. Het is alleen nog wel even de vraag wanneer dat precies gaat komen. Soms gaat het heel snel van de beta naar de uiteindelijke release, terwijl het in andere gevallen een kwestie van weken is.