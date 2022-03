Gezondheidsapp Apple binnenkort te koppelen aan je Oculus-apparaat

Ben je een fervent gebruiker van de Oculus Quest 2 en maak je tevens gebruiker van de gezondheidsapp van Apple? Dan moet je even opletten. Meta kondigt namelijk een handige functie aan voor iedereen die in die specifieke groep valt. Je kunt straks je workoutgegevens namelijk versturen naar de Gezondheid-app van het bedrijf.

Naast de Gezondheid-app van Apple kun je tevens kiezen voor de mobiele app van Oculus, zo laat het bedrijf weten op haar eigen website. Dit is een fijne integratie, aangezien Oculus Quest 2 een aantal videogames aanbiedt waarmee je flink wat calorieën verbrandt. Je workout vindt dan plaats in virtual reality.

Data versturen naar Apple Gezondheid

Voor iedereen die graag goed in kaart brengt hoeveel calorieën die dagelijks verbruikt, en die in de bovenstaande groep valt, is dit goed nieuws. Want nu is het zo dat de verzamelde gegevens binnen de app en headset van Oculus achterblijven. Je kunt de gegevens dus momenteel nog niet synchroniseren met andere apps.

Maar vanaf april komt hier verandering in. Dan kun je de gegevens namelijk meteen exporteren naar de Apple Gezondheid-app of de app van Oculus. Je bent dan in staat het aantal actieve minuten en verbrande calorieën toe te voegen aan je dagelijkse overzicht. En dat is ontzettend handig voor het overzicht van je prestaties.

Virtuele workouts tracken

Als Apple-gebruiker ben je vanaf april in staat je virtuele workout dus te tracken op je iPhone, iPad of Apple Watch. Je hoeft de gegevens niet (meer) handmatig over te zetten. Alle gegevens met betrekking tot je bewegingen staan dan op één plek. Dat is een groot voordeel dat Meta aanhaalt in de recent gepubliceerde blog.

Houd er rekening mee dat je hiervoor als gebruiker toestemming moet geven en dat Meta, als moederbedrijf van Oculus, je gegevens opslaat. Mocht je dat geen fijn idee vinden, dan kun je de integratie wellicht beter niet gebruiken. Of een product als de Oculus in huis halen, maar dat is een ander niveau in deze discussie.

