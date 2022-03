Apple TV+ komt met Formule 1-docu waar Verstappen-fans van gruwelen

Max Verstappen-fans zullen er niet om staan springen, maar voor de sport is het mooi. Apple TV+ gaat een documentaire maken over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

De komst van de documentaire wordt door Apple TV+ zelf bekendgemaakt. Dat doet het bedrijf door middel van een persbericht. Wanneer we het resultaat daadwerkelijk kunnen bewonderen is nog niet duidelijk.

Lewis Hamilton’s F1-documentaire

Lewis Hamilton heeft Formule 1 op veel verschillende manieren gevormd. Hij won niet alleen zeven keer het wereldkampioenschap, maar zet zich ook in voor maatschappelijke problemen. De manier waarop Lewis Hamilton zich presenteert aan de wereld valt niet bij iedere Formule 1-fan in de smaak, maar we kunnen niet ontkennen dat hij de sport zeer interessant maakt.

Voor Apple TV+ is er in ieder geval reden genoeg om een heuse documentaire te maken over de coureur. Deze wordt geproduceerd door Hamilton zelf, Penni Thow, Box to Box Films en One Community. De productie ligt in handen van Richard Plepler en Scott Budnick, Matt Kay is de regisseur.

Voor zover duidelijk gaat het niet om een documentaireserie, maar om een film die exclusief op Apple TV+ te zien zal zijn. We volgen niet alleen Hamilton zelf, maar ook het team er omheen. Er wordt gebruikgemaakt van beelden op het circuit en uiteraard ook van beelden buiten het circuit. Lang verhaal kort: een nieuwe groep consumenten gaan kennis maken met Formule 1.

Sport op Apple TV+

Apple TV+ richt zich niet alleen op de productie van films en series, maar leunt ook steeds meer richting sport. Tijdens Peek Performance liet het bedrijf weten de rechten voor twee MLB-wedstrijden per week binnen te hebben gesleept en achter de schermen is het aan het strijden voor NFL-rechten. Daar blijft het overigens niet bij.

Vorige week werd bekend dat de streamingdienst, naast een bijzondere documentaire over NBA-legende Magic Johnson, ook werkt aan een docu over The New England Patriots. Meer weten? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!