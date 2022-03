Elisabeth Moss schittert in nieuwe trailer van thriller op Apple TV+

Elisabeth Moss is binnenkort te zien in een nieuwe thriller op Apple TV+. We zien nu de eerste trailer van Shining Girls.

Elisabeth Moss is een van de bekendste actrices op dit moment. Dat komt natuurlijk vooral door haar rol in The Handmaid’s Tale. Voor die serie heeft ze al eens Emmy Award mogen ontvangen als beste actrice. Nu gaat ze aan de slag voor Apple TV+. Ze speelt de hoofdrol in Shining Girls, een thrillerserie die ze tevens produceert.

Dit is Shining Girls op Apple TV+

Shining Girls op Apple TV+ is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Lauren Beukes. In de serie volgen we Kirby Mazrachi (Moss) die werkt als archivist voor een krant in Chicago. Haar journalistieke ambities worden tegengehouden na een traumatische aanval door een man.

Als Kirby merkt dat een recente moord haar eigen zaak weerspiegelt, gaat ze samenwerken met de doorgewinterde maar verontruste verslaggever Dan Velazquez (Wagner Moura) om de identiteit van haar aanvaller te achterhalen. Terwijl de twee realiseren dat deze cold cases onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zorgen hun eigen persoonlijke trauma’s en Kirby’s wazige realiteit ervoor dat haar aanvaller een stap voor blijft.

Bekende cast

Zoals je hierboven kunt lezen spelen Moss en Moura de hoofdrollen in de nieuwe serie op Apple TV+. Daarnaast zijn er ook rollen voor Philipa Soo, Amy Brenneman en Jamie Bell. Soo wist vooral furore te maken in Disney’s Hamilton en Dopesick, Brenneman speelde in Tell Me Your Secrets en Jamie Bell had recent een rol in de film Without Remorse. Wagner is een bekender gezicht. Hij vertolkte de rol van drugsbaron Pablo Escobar in Narcos.

We moeten nog wel even wachten op de show, want vanaf 29 april is deze te zien op Apple TV+. De eerste drie afleveringen komen meteen online, waarna er elke vrijdag een nieuwe episode volgt.