Langverwachte Dropbox-upgrade voor Mac is nu binnen te halen

Dropbox is wereldwijd nog steeds een ontzettend populaire cloudopslagdienst, die beschikbaar is op heel veel platformen. Omdat de functionaliteiten per platform verschillen, blijft het goed om te zien wanneer het bedrijf een update uitbrengt voor een specifiek systeem. Zoals nu het geval is voor macOS van Apple.

Het is een update waar gebruikers van de app best lang op hebben moeten wachten. Maar eerder dit jaar kondigde Dropbox aan een bèta uit te brengen die voor ondersteuning voor de M1-chipset van Apple zorgt. Daardoor kan de app van de clouddienst optimaal gebruikmaken van de processors van Apple.

Dropbox brengt update uit

Het kostte Dropbox meer dan een jaar om te bevestigen aan zo’n update te werken. En dat is best lang. De eerste bèta verscheen ook pas in januari 2022, drie maanden nadat het bedrijf het nieuws aankondigde. Apple-gebruikers, die hardware met de M1-chip aan boord hebben, hebben er lang op moeten wachten.

Het lange wachten is nu gelukkig voorbij. Alle gebruikers van de Dropbox-app op macOS kunnen nu versie 143.4.4161 binnenhalen voor hun systeem. Daarmee haal je de beloofde ondersteuning binnen en merk je dat de app volledig geoptimaliseerd is voor M1-processors. Dat geldt ook voor de M1 Pro- en Max-varianten.

Snel de app updaten

Je hoeft hier gelukkig vrij weinig voor te doen. Je hoeft de update niet handmatig te downloaden of de app eerst te verwijderen. Dropbox updatet zijn app namelijk automatisch naar de nieuwe versie. Je krijgt hier ook vanzelf een melding van. En als je de melding mist, dan merk je het misschien wel in het dagelijkse gebruik.

Wanneer apps namelijk officieel ondersteuning aanbieden voor de M1-processors van Apple, dan verbruiken ze bijvoorbeeld veel meer energie dan gebruikelijk. Daardoor gaat de accu van je MacBook ietwat langer mee dan je gewend bent. Eerder deze week bracht Microsoft een soortgelijke update uit voor OneDrive.

