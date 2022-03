Drop test: Samsung Galaxy S22 legt het af tegen iPhone 12 en 13

Vorige maand kondigde Samsung officieel de Galaxy S22 aan. De telefoon kent veel aanpassingen, waaronder aan de binnenkant van het apparaat. Daardoor moet het toestel een stuk steviger zijn. Zo komen we onder meer het sterkere Armor Aluminium-frame tegen, evenals het Gorilla Glass Victus+-glas dat tegen een flinke stoot kan. Maar is het genoeg om een valpartij te overleven?

De smartphones van Samsung en Apple worden geregeld recht tegenover gezet. Als het niet gaat om specificaties of design, dan gaat het wel om de duurzaamheid. Hoe stevig is een smartphone en welke overleeft een valtest? In de onderstaande video zien we hoe een drop test antwoord geeft op die twee vragen.

Samsung versus Apple in drop test

Ondanks het feit dat de Samsung Galaxy S22 voorzien is van dat verstevigde glas, breekt het toch wanneer de tester het toestel van 1,8 meter hoogte op de grond laat kletteren. Nota bene: dit is de eerste keer dat het toestel valt. De S22 Ultra doet het niet heel veel beter en houdt er eveneens versplinterd glas aan over.

Daarnaast is het zo dat de glazen achterkant het ook niet overleefd en dat het frame behoorlijke klappen te verduren krijgt. De Samsung-smartphones vallen op de stoep. Stoepen heb je overal op aarde, waardoor dit je dus zou kunnen overkomen wanneer je het gloednieuwe toestel uit je handen laat vallen bij normaal gebruik.

En de iPhone dan?

Eerder deed hetzelfde YouTube-kanaal al drop tests met de iPhone 12 en iPhone 13. Het kanaal bestempelde de iPhone 12 destijds als de “meest duurzame smartphone” van dat moment. De iPhone 13 doet het even goed als z’n voorganger. Zo blijft het glas heel wanneer je hem dus van 1,8 meter laat vallen.

Mocht je dus nog steeds van plan zijn om een Samsung Galaxy S22 aan te schaffen en die zonder hoesje te gebruiken, wees je bewust van de risico’s. Het is altijd aan te raden een hoesje te gebruiken. Ook wanneer je het zonde vindt, omdat je vervolgens het design niet meer ziet. Maar als je telefoon stuk is, heb je er ook weinig aan.

