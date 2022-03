Donkergroene iPhone 13 gelekt daags voor Apple-presentatie

Morgen is het zover: het eerste Apple-event van het jaar. Nu lijkt er al iets uitgelekt te zijn: een donkergroene iPhone 13.

Apple houdt morgenavond een event met de naam Peek Performance. Hoewel we al een klein idee hebben wat er precies gepresenteerd wordt, houdt Apple zoals gewoonlijk de kaken stijf op elkaar. Vandaag is er iets uitgelekt wat we nog niet aan zagen komen, maar wel wat in lijn is met het vorige jaar. Toen kwam rond dezelfde tijd een paarse iPhone 12 uit. Dit jaar lijkt het de beurt aan een donkergroene iPhone 13.

Een donkergroene iPhone 13

Tenminste, als we de berichtgeving van YouTuber Luke Miani moeten geloven. Zijn trackrecord is gemengd. De ene keer zit hij goed, maar regelmatig zit hij ook mis. Het lijkt zoals eerder gezegd wel in lijn met vorig jaar en toch is groen niet helemaal nieuw voor de iPhone.

De iPhone 11 Pro kwam in 2020 uit in de kleur Midnight Green en de gewone 12 had als optie mintgroen. Bij de 12 zagen we de kleur groen helemaal niet terug. De kleur die nu uitlekt is een donkerdere kleur groen dan die van de 11 Pro.

Behalve de kleur is de rest allemaal hetzelfde vergeleken met de iPhone 13. Dat betekent dus de A15 bionic Chip en dezelfde dual-camera. De iPhone 13 is nu nog verkrijgbaar in Starlight, Midnight, blauw, roze en rood.

Wat kunnen we nog meer verwachten?

Naast de donkergroene iPhone 13 zien we morgen waarschijnlijk ook de iPhone SE (2022), een nieuwe iPad Air. Volgens de YouTuber komt er ook een paarse versie in de winkel te liggen. liet Daarnaast gaan er ook nog geruchten over wat andere producten zoals een Mac Mini en andere desktopcomputers. Volgens de doorgaans goedingelichte Mark Gurman van Bloomberg komt er ook een nieuwe monitor en een kleinere Mac Pro of een iMac Pro.

Of Alles uitkomt, zien we dinsdag 8 maart om 19:00 uur. Dan wordt het Apple-evenement uitgezonden. Zoals altijd doen wij er weer verslag van zodat je niets hoeft te missen.