Vecht als Belle in Disney Mirrorverse op de iPhone

Als je aan Disney denkt, dan denk je wellicht aan de animatiefilms en verschillende sprookjes, waarbij het vaak behoorlijk luchtig is. Nou, met de game Disney Mirrorverse die in ontwikkeling is op de iPhone gaat dat anders zijn.

Disney Mirrorverse is naast de iPhone ook in ontwikkeling voor de Android-toestellen. De nieuwe game lijkt daarmee ‘gewoon’ te worden uitgebracht. En dus geen titel die op de Apple Arcade wordt uitgebracht.

Disney Mirrorverse naar de iPhone

Disney Mirrorverse wordt door het bedrijf beschreven als een RPG, waarbij je bekende personages ziet zoals je ze nog nooit heb gezien. In een alternatieve wereld, die zoals de trailer laat zien zich achter een spiegel bevindt, is alles net anders. Zo heeft Belle een magische staf waarmee ze het opneemt tegen verschillende vijanden. Dit is dus de Mirrorverse. Het is bekend, maar toch ook anders. Bekijk hieronder de trailer van de game die op de iPhone uitkomt.

Op 23 juni moet het mogelijk zijn om Disney Mirrorverse op je iPhone te gaan spelen. In de game kunnen spelers aan de slag met verschillende personages, die worden beschreven als Guardians. Daarbij neem je het op tegen vijanden die van plan zijn om de alternatieve realiteit te vernietigen, wat ook weer impact heeft op het leven zoals wij het kennen. Het is dus aan jou om dat te voorkomen. Veel meer dan dat is er nog niet over bekend. Ik heb dus geen idee of dit een game is die je in een multiplayer stand speelt of dat het om een free-to-play-game gaat.

Hopelijk snel meer

Wat dat betreft hoop ik dat er snel meer duidelijk wordt gemaakt over Disney Mirrorverse. Het kan namelijk een game zijn die de moeite waard is, maar zou ook zomaar het zoveelste mislukte project van Disney kunnen gaan worden. Tot die tijd kun je met deze game op Apple Arcade aan de slag.