Chrome is de snelste browser op macOS volgens deze benchmark

Wanneer je gebruik maakt van macOS, dan is er een belangrijke keuze die je moet maken: voor welke browser ga je. Safari is nog altijd dik aan te raden, maar als je van snelheid houdt, dan is Google Chrome de beste keuze.

Dat is althans hetgeen dat blijkt uit een benchmark test. Het gaat daarbij om Apple’s Speedometer 2.0 waarop de test is gedaan. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat het een eerlijk onderzoek is. Op hun eigen blog leg men uit waarom Chrome de snelste browser op macOS is.

Chrome het snelste op macOS

Chrome is sinds 2008 beschikbaar op macOS en vanaf het begin af aan is snelheid belangrijk geweest voor de browser. Maar met updates van andere browsers verandert altijd wie het snelste is. Nu vond de maker het een goed moment om weer een update te geven. Daarin legt het bedrijf uit dat het de afgelopen jaren hard heeft gewerkt om de snelheid te verbeteren. En dat is soms twee stappen vooruit en één weer terug. Zo heeft het team een keer besloten om de snelheid iets te verlagen door minder geheugen op te vreten. En moest het een keer de veiligheid verbeteren toen het probleem met de Spectre CPU ontstond. Maar ondanks die problemen, is men nu tevreden waar men nu staat.

Uiteindelijk zouden de verschillende stappen die zijn genomen nu voor de verbeterde snelheid hebben gezorgd. Er is sprake van een stijging van 83 procent voor Google Chrome op macOS. Voor een groot gedeelte is dat ook gekomen door de M1 CPU die Apple inmiddels in de meeste apparaten heeft zitten. Uiteindelijk weet de browser nu een score van 300 in de test neer te zetten. En dat is dus hoger dan elke andere browser.

Nog meer omhoog

Toch lijkt dit maar de eerste stap te zijn. Dankzij de aankomende M1 Ultra chip is de verwachting dat we binnenkort een nieuwe post krijgen van Google, waaruit blijkt dat Chrome nog sneller is op macOS. Wil je daar meer over lezen? Lees dan hier ons artikel.