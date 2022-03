Hoe een Chinese lockdown je nieuwe Mac Studio kan vertragen

Het ziet ernaar uit dat je mogelijk langer moet wachten op de levering van de onlangs aangekondigde, compacte computer Mac Studio. Dat komt doordat er een gigantische stad in China, genaamd Shenzhen, in lockdown gaat. Het aantal besmettingen met covid-19 loopt in de regio wederom op, waardoor de overheid actie onderneemt.

Apple presenteerde de Mac Studio tijdens het voorjaarsevenement op 8 maart jongstleden. Kort daarna werd duidelijk dat de leveringen van de Studio iets langer op zich laten wachten, vanwege een kleine vertraging. Inmiddels is die vertraging opgelopen van enkele dagen tot twaalf weken. En het kan nog erger worden.

Mac Studio heeft leveringsproblemen

Want wat blijkt? De stad Shenzhen, een miljoenenstad in China die grenst aan Hong Kong, gaat in lockdown. Dat komt doordat er namelijk sprake is van een flink aantal nieuwe covid-19-besmettingen in de buurstaat. Dat schrijft Associated Press. China wil geen risico lopen en treft een aantal maatregelen.

Vanwege het besluit van de Chinese regering moet iedereen in de stad, met 17,5 miljoen inwoners, drie keer getest worden. Dit is onderdeel van het zero tolerance-beleid, dat een effectieve strategie blijkt te zijn tegen het hardnekkige en zeer besmettelijke virus. Het is niet duidelijk welke variant van het virus daar huishoudt.

Alles moet dicht

Vanwege het beleid moet elk bedrijf tevens de deuren sluiten, tenzij ze eten, benzine of essentiële diensten of goederen leveren. Iedereen moet thuiswerken; dit houdt tot tenminste 20 maart aan. In Hongkong doken in korte tijd 32.000 nieuwe infecties op. Shenzhen registreerde zo’n zestig nieuwe gevallen.

Wat heeft dit met de Mac Studio te maken? Apple-partner Foxconn heeft een fabriek in die megastad, waar mensen nu niet in kunnen werken. Het kan zijn dat dit nieuws voor verwarring gaat zorgen bij bezorgdiensten, omdat die wellicht nog met oude informatie werken. Wees dus voorbereid op (extra) vertraging.

AP News