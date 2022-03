Bol.com komt met korting op verschillende MacBooks

Een MacBook is natuurlijk een prachtige computer, maar wel wat prijzig. Gelukkig kun je ‘m nu goedkoper inslaan.

Het is Bol.com 7-daagse. Tijdens deze week komt het met veel kortingen op flink wat producten. Bij de actie horen ook verschillende modellen van de MacBook Air en Pro. Wij zetten een aantal aanbiedingen voor je op een rij zodat jij ze eventueel goedkoper dan normaal kunt scoren.

In de aanbieding

De MacBook was natuurlijk al een ontzettend goede laptop, maar sinds de komst van de M1-chip heeft Apple een grote sprong gemaakt. De computer werkt nog simpeler en doet moeiteloos wat je vraagt. Toch is het altijd maar de vraag wanneer je er een moet aanschaffen, want producten van het bedrijf uit Cupertino zijn niet vaak in de aanbieding. De Bol.com 7-daagse is een ideaal moment om er eentje te kopen.

Een MacBook Air scoren met korting

Als eerste beginnen we met de MacBook Air uit november 2020. Hoewel dit niet het nieuwste model is, is het nog steeds een heel fijn machientje om op te werken. In deze laptop zit natuurlijk de M1-chip. In totaal zijn er twee varianten van de MacBook Air in de aanbieding. Het gaat om het instapmodel en een wat luxere versie. Deze luxere versie heeft meer werkgeheugen en schijfruimte.

Apple MacBook Air (November, 2020) MGN93N/A – 13.3 inch – Apple M1 – 256 GB – Zilver – 949 euro

Apple MacBook Air (November, 2020) Z125000C9 – CTO – MGN73 – 13.3 inch – Apple M1 – 512 GB – Space Grey – (was 1.589 euro) nu 1.425 euro.

De Pro

Naast de MacBook Air is zowel de Pro uit oktober 2021 in de aanbieding. Natuurlijk ben je voor het model uit 2020 wat goedkoper uit dan die van 2021. Het grote verschil is natuurlijk de chip aan de binnenkant. Bij die van 2020 is het de gewone M1-chip, terwijl die van 2021 de M1 Pro heeft.

Apple MacBook Pro (November, 2020) Z11B0009P – CTO – MYD82 – 13.3 inch – Apple M1 – 256 GB – Spacegrey – (was 1.599) nu 1.479 euro

Apple MacBook Pro (Oktober, 2021) MKGQ3N/A – 14 inch – Apple M1 Pro – 1 TB – Space Grey – (was 2.749) nu 2.379 euro