Dit is het bedrag dat Apple neerlegt voor de MLB-rechten

Tijdens het Peek Performance-evenement van Apple liet het bedrijf heel wat nieuwe hardware zien. Maar voordat het vuurwerk begon, was er aandacht voor Apple TV+ en werd er bekendgemaakt dat het bedrijf de rechten voor de MLB had binnen gehaald.

Nou ja, een deel van de rechten. En dan is het nog maar te zien of het door gaat. Apple mag twee Friday Night Baseball-wedstrijden per seizoen uitzenden, maar momenteel bevindt de MLB zich in een lockout, omdat de spelers en eigenaren het niet eens kunnen worden over hoe de inkomsten verdeeld worden. Ondanks dat wordt er veel betaald.

Zoveel betaalt Apple voor de MLB-rechten

Met de deal mag Apple dus zeven jaar lang twee wedstrijden op vrijdagavond uitzenden. Dat zal gaan gebeuren in de Verenigde Staten en in nog eens acht andere landen. En dan is dus de vraag hoeveel het bedrijf hiervoor betaald. Nou, voor zeven jaar lang vijftig wedstrijden per jaar uitzenden gaat er een bedrag van zo’n 85 miljoen dollar mee gemoeid. Dat stelt dus voor het bedrijf dat zwemt in het geld niks voor, maar als je het doorrekent naar wedstrijd, dan betaalt het bedrijf zo’n 250.000 dollar om een enkele wedstrijd uit te zenden.

Het bedrag van 85 miljoen dollar is volgens Forbes verdeeld over twee pijlers. Het bedrijf uit Cupertino betaalt zo’n 55 miljoen voor de rechten om de wedstrijden via Apple TV+ uit te zenden. En dan wordt er nog eens 30 miljoen dollar betaald om de wedstrijden via advertenties onder de aandacht te brengen. Mocht het op niks uitlopen, dan heeft het bedrijf na het eerste of het tweede jaar de mogelijkheid om uit de deal te komen en de rechten terug te geven.

Kwaliteit

En dan is het nog de vraag hoe de Friday Night Baseball-wedstrijden op worden uitgezonden. Zo heeft de nieuwe Apple TV 4K de mogelijkheid van High Frame Rate. En met name sportwedstrijden kunnen hiervan profiteren. Dus door dit te doen, zou het bedrijf ook nog wat meer hardware kunnen verkopen.