Batterij sneller leeg na iPhone-update? Volgens Apple is dit normaal

Is de batterij van je iPhone sneller leeg als je besturingssysteem iOS updatet? Volgens Apple is dat heel normaal.

We ontkomen er haast niet aan om regelmatig onze iPhone te updaten. Als je dat niet krijg je net zo lang irritante meldingen zodat je alsnog overstag gaat. Toch is dat niet helemaal raar, want in nieuwe updates zitten oplossingen voor bugs en worden regelmatig veiligheidsproblemen aangepakt. Toch heeft het updaten soms ook nadelen. Het lijkt of je batterij per update sneller leegloopt. Toch is dat niet helemaal waar volgens Apple.

Minder batterij na update?

Na elke update hoor je standaard gebruikers klagen dat hun batterij minder lang meegaat dan ervoor. Sommige van die mensen denken zelfs dat Apple dit expres doet zodat klanten overwegen om een nieuwe iPhone te kopen. Toch is dat volgens Apple niet terecht en is dit slechts een tijdelijk fenomeen. Het bedrijf laat nu weten waarom dit gebeurt.

Sinds kort is iOS-versie 15.4 uitgerold. Ook daar zijn weer de terugkerende klachten over minder batterijduur op de iPhone. Onder een tweet geeft de klantenservice van Apple nu antwoord. “Dankjewel dat je contact opneemt. We zijn blij je te kunnen helpen. Het is normaal voor jouw apps en features dat ze 48 uur nodig hebben voor een update.”



Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update. Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further. — Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022

Processen op je iPhone

Het lijkt er dus op dat het systeem op de achtergrond wat processen uitvoert om de data op je iPhone te optimaliseren. Daarnaast scant het systeem soms opnieuw jouw foto’s met nieuwe algoritmes om deze nog verder te verbeteren. Die extra processen hebben natuurlijk extra rekenkracht nodig, wat dus weer voor meer batterijverbruik zorgt.

Mocht het dus voorkomen dat jouw iPhone een stuk minder lang meegaat op een lading dan normaal, dan doe je er verstandig aan om het na 48 uur nog eens een keer te testen. Is het probleem dan nog steeds niet opgelost, dan is er wellicht wat meer aan de hand.