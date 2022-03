Apple’s Peek Performance schept verwachtingen voor VR/AR-headset

Woensdagavond Nederlandse tijd kondigde Apple een evenement aan voor 8 maart aanstaande, met de titel Peek Performance. De naam doet nu al stof opwaaien, omdat het mogelijk een verwijzing is naar de VR- en AR-bril waar het bedrijf aan werkt. Het evenement start volgende week dinsdag om 19:00 in de avond.

Wanneer Apple een evenement aankondigt, dan is daar vaak veel om te doen. De tagline die het bedrijf de uitnodiging meegeeft, geeft vaak een hint over wat we kunnen verwachten. Dit keer is de regel tekst die we vinden op de uitnodiging Peek Performance. Niemand denkt dat dit een typo is, dus de term ‘peek’ is hier bewust als zodanig gespeld.

Apple-evenement op 8 maart

Als je te snel leest, dan denk je wellicht dat dit te maken heeft met de prestaties die de producten van Apple leveren. Die zijn vaak van hoog niveau (als in: peak). Maar de term ‘peek’ vertaal je naar ‘kijkje’. En werkwoorden als kijken en zien kunnen betrekking hebben op een product dat het bedrijf nog niet eerder aankondigde.

We hebben het dan over een virtual en augmented reality-bril. Als we de geruchten mogen geloven, dan werkt de iPhone-maker daar al jaren aan, achter de schermen. En dit evenement zou dus gebruikt kunnen worden om hem eindelijk aan te kondigen, zodat we zien waar het bedrijf al die tijd aan werkte.

Virtual en augmented reality

Over de virtual en augmented reality-bril wordt al langere tijd geroepen dat die ergens tussen eind 2022 en 2024 verschijnt. Mocht Apple inderdaad voornemens zijn de bril volgende week te presenteren, dan is de kans groot dat die dus eind 2022 op de markt verschijnt. Maar goed, dat is wellicht ook het enthousiasme dat nu de overhand neemt.

Misschien zien we de bril zelf nog niet in actie, maar geeft Apple ons wel een ‘kijkje’ achter de schermen. Dan krijgen we mogelijk te zien wat de ideeën voor de bril zijn en in hoeverre alles verloopt volgens plan. We denken verder te kunnen rekenen op de iPhone SE met 5G en een nieuwe generatie van de iPad Air.