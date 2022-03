Apple blokkeert extra SSD Mac Studio waarschijnlijk met software

Deze week kwam aan het licht dat Mac Studio-gebruikers mogelijk op toegankelijke wijze de interne SSD kunnen upgraden. Echter, aan die droom komt al gauw een eind, aangezien er nu extra informatie beschikbaar is. Want wat blijkt: zoals het er nu naar uitziet, blokkeert Apple die mogelijk op softwareniveau.

Dat blijkt uit een video van Luke Miani, in navolging op dit nieuws. Het is relatief gemakkelijk om bij de SSD-slots te komen en ook het verwisselen lijkt een eitje te zijn. Maar dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk de bedoeling is. Dan heeft Apple toch gelijk met die ene regel tekst op de officiële website.

Opslag Mac Studio toch niet uitbreidbaar

Want op de officiële website staat dat de opslagruimte van de Mac Studio niet uit te breiden is. Mocht je meer ruimte willen hebben, dan dien je dus een model met meer opslagruimte te kopen. Dat is zuur voor iedereen die enthousiast wordt over de compacte pc en iedereen die weet dat het bij de Mac Pro wèl mogelijk is.

Het geeft ook een zure nasmaak in de mond. Apple besloot dus bewust om dit te beperken op softwareniveau. Het kan en zou ook gewoon moeten kunnen. Sterker nog: Apple had het ontwerp van de Mac Studio anders kunnen vormgeven, zodat we er zelfs beter bij konden komen. Maar dat is dus ook al niet gebeurd.

Waarom doet Apple dit?

Waarom bij de Mac Pro wel en bij de Mac Studio niet? Apple vindt duurzaamheid ook zo belangrijk, waarom laat je dan gebruikers niet de opslagruimte van hun desktopcomputers upgraden? De huidige SSD is al te verwijderen (maar wel ietwat moeilijk te bereiken), dus waarom dan toch die beperkingen opwerpen?

Het kan zijn dat Apple wil voorkomen dat mensen hun computers openmaken of dat het wil dat je een duurdere versie kiest. Maar dat zijn geen argumenten om te voorkomen dat mensen zelf iets kunnen veranderen aan de hardware die ze kopen. De Studio is een professioneel apparaat, maar dit lijkt dan weer wat kinderachtig.

YouTube