Apple weigert vanaf nu vermiste iPhone-modellen te repareren

Apple neemt zich voor bepaalde iPhones niet meer te repareren. De kans is echter groot dat je daar als normale gebruiker geen last van hebt. Het betreft namelijk modellen die zijn opgegeven als vermist binnen een specifieke database. Dat blijkt uit interne documenten die in handen zijn van de redactie van Macrumors.

De nieuwe regels gelden voor officiële Apple-winkels, evenals geautoriseerde verkooppunten. Voordat een reparateur aan de slag mag met een defect toestel, moet die eerst checken wat de status is. Mochten databases als MobileGenius en GSX aangeven dat die iPhone vermist is, dan gaat de reparatie dus niet door.

Apple maakt vermiste iPhone niet

De databases maken gebruik van de GSMA device registry. In deze verzamelbak staan serienummers van apparaten opgeslagen, evenals wat de status van zo’n apparaat is. Wanneer iemand bij de politie aangeeft dat zijn of haar smartphone gestolen is, dan krijgt dat serienummer dus een vlaggetje achter het cijfer.

Vervolgens kunnen reparateurs dan zien dat een binnengebrachte iPhone dus mogelijk gestolen is, waarna ze de dienst moeten weigeren. Of dat ter plekke voor problemen gaat zorgen is niet bekend. Want wat nou als iemand z’n iPhone teruggevonden heeft, maar dat vlaggetje niet heeft laten weghalen?

Het idee erachter

Dat is voor nu dus nog even onduidelijk. Het idee achter deze werkwijze is gelukkig wel duidelijk. Apple wil namelijk voorkomen dat haar reparateurs toestellen maken die in verkeerde handen zijn gevallen. Misdaad moet immers niet lonen en door een middel weg te halen, maak je het criminelen het in elk geval niet gemakkelijker.

Daarnaast is het zo dat wanneer een iPhone in Verloren-modus staat, Apple eveneens dienst weigert. Andere regels zorgen ervoor dat een persoon soms moet kunnen bewijzen de eigenaar te zijn van een toestel. Apple bevestigde echter niet tegenover Macrumors of de gelekte interne memo legitiem is of niet.

Macrumors