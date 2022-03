Apple Watch Series 7 loopt wederom tegen problemen met opladen aan

Wie watchOS 8.5 nog niet op zijn Apple Watch Series 7 heeft gezet kan daar misschien nog beter even mee wachten. Verschillende gebruikers maken melding van, wederom, problemen met het opladen van de smartwatch.

In eerste instantie leek de Apple Watch Series 7 vooral niet snel te kunnen laden via de 3-in-1 BoostCharge Pro van Belkin. Inmiddels lijkt ook de oplader van Apple zelf met het probleem te kampen.

Apple Watch Series 7 heeft problemen

De Apple Watch Series 7 heeft geen verbeterde accuduur ten opzichte van de Series 6. Wel liet Apple tijdens de presentatie van vorig jaar weten dat de smartwatch sneller op kan laden. Het lijkt erop dat watchOS 8.5 de reden is dat dit voordeel even niet meer geldt. Zowel op Reddit als op Apple’s eigen forum wordt er melding gemaakt van de problemen.

Er zijn gebruikers die laten weten dat de Apple Watch Series 7 slechts 5% oplaadt zodra hij 15 tot 20 minuten op de oplader ligt. Een enkeling laat zelfs weten dat 5% behaald wordt op het moment dat hij een uur op de lader ligt. Ter vergelijking: de Apple Watch SE is binnen anderhalf uur voorzien van 80% lading.

Inmiddels hebben de mensen van 9to5Mac het voor elkaar gekregen om de problemen na te bootsen en dus te bevestigen. De website heeft hier de standaard oplader en 20W adapter van Apple voor gebruikt.

De verwachting is dat Apple binnenkort snel met een oplossing komt.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Series 7 problemen heeft met het opladen na een software-update. In december vorig jaar verscheen watchOS 8.3, waardoor consumenten hetzelfde probleem hadden. Destijds waren er zelfs meldingen van consumenten die de Series 7 een aantal uur op de oplader hadden liggen, om slechts een paar procent batterij te winnen.

In het geval van dat probleem waren er een aantal tijdelijke oplossingen die te gebruiken waren. Zo moesten consumenten de Apple Watch Series 7 even van de oplader halen en er weer opleggen. Ideaal was het niet, maar het zorgde er in ieder geval voor dat mensen hun smartwatch konden gebruiken.

Of deze tactiek ook voor het huidige probleem werkt is niet bekend. Mocht je problemen hebben, probeer het dan zeker even!