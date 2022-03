Apple Watch-gebruikers kunnen nu al hun Peloton-apparaten koppelen

Peloton, een bedrijf gespecialiseerd in slimme fitnessapparatuur, kondigt aan dat er vanaf nu een integratie is met de Apple Watch. Dat betekent dat eigenaars van de populaire smartwatch en Peloton-producten hun ringen sneller vol hebben op hun dag. De integratie is live voor de Bike, de Bike Plus en de Tread.

Dat maakt het bedrijf bekend op zijn eigen blog. De app die beschikbaar is op de Apple Watch denkt mee met gebruikers. Begin je een oefening op de hometrainer van Peloton, dan krijg je een notificatie op je smartwatch. De integratie werkt ook de andere kant op, bijvoorbeeld wanneer je de oefening start op je Watch.

Integratie tussen Peloton en Apple Watch

Bovendien kan de Apple Watch dienstdoen als een hartslagmonitor, die je dan gebruikt in combinatie met de Strive Score-functie. Dit maakt het vastleggen van Peloton-workouts gemakkelijker. Maar binnen de app krijg je dan ook goed te zien hoe lang je hartslag in een specifieke hartslagzone actief (geweest) is.

Je moet beide producten wel aan elkaar koppelen. Zo heb je de Peloton-app nodig op de smartwatch van Apple en je iPhone of iPad. Vervolgens open je de app en ga je naar More. Daar selecteer je de optie Apple Watch en vervolgens Set Up. Nadat je op Connect to Health-app drukt, volg je simpelweg de instructies op.

Typisch koppelproces

Het lijkt alsof je heel wat stappen uitvoert om de integratie rond te krijgen. Maar eigenlijk is dit een typisch koppelproces wanneer je een product wil koppelen aan het Apple Health-platform. Daarnaast heeft de integratie tussen Peloton en de Apple Watch ook wel iets weg van Apples eigen Fitness Plus-dienst.

In beide gevallen kun je namelijk handmatig een oefening starten vanaf je pols. Het was overigens al eerder mogelijk de Bike Plus te laten samenwerken met de Apple Watch. Maar die integratie verliep toen via GymKit, een door Apple ontwikkelde fitness-api. Maar die koppeling liet wat te wensen over toen bleek dat Peloton daarmee de Bootcamp-sessies niet meer ondersteunde.

Peloton