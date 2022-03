Hoe de Apple Watch deze vrouw hielp bij het ontdekken van longkanker

Een vrouw claimt dat de Apple Watch om haar pols haar leven redde, toen ze een flinke smak op de grond maakte en in het ziekenhuis belandde. Na de val belde de Watch het alarmnummer in de Verenigde Staten. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, ontdekten de artsen aldaar dat de vrouw longkanker heeft.

De vrouw, genaamd Raylene Hackenwerth, denkt nu dat wanneer de Apple Watch het alarmnummer niet had gebeld, de longkanker pas op een veel later moment ontdekt was. En dan waren ze er misschien veel te laat bij. Dit verhaal is te lezen op de Amerikaanse website ABC Action News.

Apple Watch redt leven

Hackenwerth weet niet meer wat er precies gebeurde op het moment dat ze ter aarde stortte. Maar ze weet wel dat de Apple Watch precies deed wat er van het ding verwacht werd. Niet alleen werd 911 (het alarmnummer in Amerika) gebeld, ook werd haar zoon meteen op de hoogte gebracht van het ongeluk in huis.

Het ambulancepersoneel besloot na aankomst dat de vrouw dus naar het ziekenhuis moest. Daar werd de longkanker ontdekt, waardoor ze daarvoor de hulp krijgt die ze nodig heeft. Technisch gezien is de Apple Watch niet verantwoordelijk voor het detecteren van die kanker, maar het apparaat speelde wel een vitale rol.

Valdetectie op de smartwatch

Als de Apple Watch niet gebeld had, dan was ze misschien pas veel later gevonden. En werd de kanker mogelijk ook pas veel later ontdekt. Dat is wat Hackenwerth in elk geval gelooft. Het is overigens niet duidelijk welke smartwatch van Apple de vrouw om haar pols had. Wel is duidelijk dat het om een kerstcadeautje ging.

De valdetectie op de Apple Watch is een functie die heel veel mensen al geholpen heeft. Het slimme horloge merkt op wanneer iemand ineens met een flinke vaart naar beneden valt, waardoor de hulpinstanties gealarmeerd kunnen worden. Ook wordt er dus een noodcontact gebeld op het moment dat het gebeurt.

ABC Action News