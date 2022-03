Goed nieuws! Je Apple Watch lekt geen IP-adressen meer dankzij Mail

Sinds eind november 2021 lekt de Apple Watch de IP-adressen van haar gebruikers die de officiële Mail-app van Apple gebruiken. Daar komt nu echter verandering in, aangezien er een verse update beschikbaar is. Download daarom snel de update voor watchOS 8, die Apple voor dit probleem klaargestoomd heeft.

Heb je een moderne Apple Watch om je pols en maak je gebruik van de Mail-app van Apple? Zorg er dan voor dat je zo snel mogelijk de meest recente versie van watchOS downloadt. Het gaat in dit geval om watchOS 8.5, die gelukkig en eindelijk een groot probleem met betrekking tot de privacy van gebruikers oplost.

Apple Watch lekte IP-adressen

Wat was er aan de hand? Eind november 2021 kwam er een vervelend probleem aan het licht voor Apple Watch-gebruikers. De Mail Privacy Protection moet voorkomen dat servers van derde partijen het IP-adres van gebruikers kunnen achterhalen wanneer ze afbeeldingen laden in een e-mail. Maar dat gebeurde niet.

Maar dat probleem is nu dus eindelijk opgelost. De smartwatch van het bedrijf uit Cupertino lekt dus geen IP-adressen meer, wat sinds november dus wel gebeurde. Voortaan werkt de genoemde software zoals bedoeld en worden afbeeldingen binnen de Mail-app op het slimme horloge niet meer automatisch geladen.

Afbeeldingen handmatig downloaden

Wanneer je toch een afbeelding binnen de Mail-app op je Apple Watch wil bekijken, dan kun je zo’n afbeelding handmatig downloaden. Je kunt instellen dat de app deze taak uit handen neemt of je stelt in dat je de handeling iedere keer handmatig uitvoert. Zo heb je iets meer controle over wat er gebeurt op de smartwatch.

Mail Privacy Protection bestaat nog niet zo lang. De functionaliteit werd eind 2021 uitgerold voor iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey, maar werkt nu pas zoals beloofd. De functie werkt overigens alleen met de officiële mail-app; gebruik je een andere app voor je mail, dan krijg je geen toegang tot Mail Privacy Protection.

