Apple Watch geeft duidelijkheid: baby’s zijn slecht voor je oren!

Een baby is ongelofelijk prachtig. Het is natuurlijk mooi om zo’n schattig mensje op te zien groeien, al is het natuurlijk wel hard werken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je oren. Zo maakt maakt de Apple Watch wel duidelijk.

De Apple Watch laat, volgens een gebruiker op Reddit, namelijk weten dat een baby aardig wat lawaai maakt. Dat zal voor kersverse ouders niet als nieuws komen, maar wist je dat je er ook gehoorschade van kunt krijgen?

Baby kan voor gehoorschade leiden volgens Apple Watch

De gebruiker in kwestie heeft dus een baby en een Apple Watch. Op het moment dat die baby dus de keel opentrekt, krijgt de persoon een opvallende melding via de Apple Health-optie van de smartwatch. De gebruiker wordt namelijk gewaarschuwd dat hij of zij zich bevindt in een omgeving waar meer dan 90 decibel aan geluid wordt gemeten. Als jij je daar dus te lang in bevindt, dan kan dat voor gehoorschade zorgen. De onderstaande afbeelding laat dat zien.

Daarmee kun je dus concluderen dat het hebben van een baby een aanslag op je gezondheid kan zijn. Dus wat dat betreft is het niet eens zo’n gek idee om regelmatig met een dempende koptelefoon of oordopjes in te lopen. Want soms heeft je baby gewoon het gehuil nodig om lekker in slaap te vallen.

Volgens de melding op de Apple Watch kan dertig minuten per dag blootgesteld worden aan 90 decibel of meer al voor gehoorschade zorgen. Het horloge vergelijkt het geluid alsof je naast een motor staat waarbij de motor draait.

Niet te lang naast staan

Apple laat via de Apple Watch verder weten dat je per week niet meer dan vier uur blootgesteld moet worden aan dit soort harde geluiden. Dus bij deze het vriendelijk verzoek aan de baby’s van de wereld om voortaan even iets zachter te huilen.

Wist je trouwens dat het slimme horloge van Apple je IP-adres niet meer lekt door een fout? Je leest het hele verhaal hierboven!