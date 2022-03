Apple TV+ showt eerste beelden van docu Magic Johnson

Basketbal lijkt hot in Hollywood. Na The Last Dance zetten streamingdiensten vol in op de sport. Nu komt Apple TV+ met een teaser van They Call Me Magic.

Basketbal is een prachtige sport en natuurlijk ontzettend populair in de Verenigde Staten. Zelfs aan deze kant van de oceaan kennen we namen als Michael Jordan, Kobe Bryant en LeBron James. Daarvoor waren er echter ook genoeg sterren. Een daarvan is natuurlijk Magic Johnson. Hij krijgt nu een eigen documentaire op Apple TV+.

Dit is Magic Johnson

Earvin ‘Magic’ Johnson speelde tussen 1979 en 1991 bij de Los Angeles Lakers. Hij stopte met spelen toen hij bekendmaakte dat hij hiv-positief was, waarmee hij een taboe wilde doorbreken. Tegenwoordig zet hij zich nog steeds in om bewustheid rond de ziekte te creëren en is hij daarnaast nog aan het werk als analist. Daarnaast wordt hij nog steeds in het rijtje van beste basketballers ooit genoemd. Hoog tijd dus voor een eigen documentaire op Apple TV+.

In They Call Me Magic zien we beelden van de basketbalcarrière van Magic Johnson, maar ook het leven erna. Het verhaal start bij zijn bijnaam Magic en we zien zijn prestaties op het veld, maar ook zijn vertrek en de omslag van sporter naar ondernemer. Daarnaast zien we ook veel van de inzet voor de gemeenschap.

Apple TV+ heeft verschillende grote namen gestrikt

In de Apple TV+-documentaire zien we naast beelden van zijn leven ook veel interviews met verschillende grote namen uit de basketbalwereld. Zo voeren onder andere Shaquille O’Neil en Michael Jordan het woord. Ook zijn er bekenden buiten het wereldje die hun zegje doen zoals acteur Samuel L. Jackson, rapper Snoop Dogg en voormalig president Barack Obama.

In totaal bestaat de documentaire over Magic Johnson uit vier afleveringen die vanaf 22 april zijn te zien. Wil je graag meer zien over de basketballer, dan kun je ook terecht op HBO Max. Op de streamingdienst is op dit moment de serie Winning Time: The Rise of the Laker Dynasty te zien. De serie beschrijft de professionele en persoonlijke levens van de Los Angeles Lakers uit de jaren ’80.