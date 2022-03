Apple TV+ weet HBO Max uit te dagen, maar wat zegt dat eigenlijk?

Apple TV+ is alweer meer dan twee jaar in de lucht en krijgt steeds meer een eigen gezicht. Het lijkt de goede kant op te gaan.

Als je aan streamingdiensten denkt is Apple TV+ waarschijnlijk niet de eerste die je noemt. Toch weet het met alleen maar originele content een eigen stijl op te bouwen. Het aanbod dat het heeft te bieden is daarom ook niet zo groot als bij HBO Max of Netflix, maar de iPhone-maker zet wel vol in op kwaliteit. Die aanpak lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Een kleine groei voor Apple TV+

Als we een nieuw rapport van streaminggids JustWatch moeten geloven doet Apple TV+ goede zaken. Afgelopen jaar liep de gratis Apple TV+-periode voor veel gebruikers af. Je zou denken dat daardoor ook veel mensen gestopt zijn met de streamingdienst, maar niets is minder waar. De dienst verloor wel wat abonnees, maar dit is slechts een klein deel van het totaal aantal leden. Sterker nog: sinds september vorig jaar is het aantal gebruikers toegenomen. Waar de dienst in januari van afgelopen jaar een marktaandeel had van 5 procent, is dat nu 5,6 procent.

Met die stijging komt Apple TV+ in de buurt van HBO Max, dat wereldwijd nu een marktaandeel heeft van 7 procent. Toch is er wel een grote maar als je de cijfers met elkaar vergelijkt. HBO Max is nog niet zo lang geleden gestart en slechts in een gelimiteerd aantal landen beschikbaar. Zoals je waarschijnlijk deze maand hebt gemerkt, kunnen wij nu ook gebruikmaken van de streamingdienst van WarnerMedia.

Achterstand

Toch lopen HBO Max en Apple TV+ nog flink achter op Disney+. De streamingdienst met Marvel, Star Wars en Pixar loopt met 17,6 procent ver voor. Wie weet kan HBO Max dat inhalen wanneer de dienst verder in Europa uitrolt. 5,6 procent is echter prima voor Apple TV+, aangezien het aantal gebruikers van streamingdiensten groeit.

Dus ook al blijft het cijfer gelijk, dan nog krijgt Apple TV+ er nieuwe leden bij. Wel moeten we benadrukken dat de cijfers van JustWatch schattingen zijn, aangezien de streamingdiensten niet allemaal even happig zijn met het delen van cijfers.

Welke streamingdienst(en) gebruik jij? Laat het ons weten in de reacties!