Apple TV+ stunt met MLB-rechten (maar daar hebben wij niets aan)

Tijdens Apple’s meest recente evenement Peek Performance evenement werden er natuurlijk diverse nieuwe apparaten onthuld. Maar het evenement begon met het nieuws dat Apple een deel van de MLB-rechten heeft binnengehaald voor Apple TV+.

Onder het kopje Friday Night Baseball krijg je met een actief abonnement op Apple TV+ de mogelijkheid om elke vrijdag twee wedstrijden uit de MLB te kijken. Maar Nederland hebben we daar niet veel aan.

Geen MLB op Apple TV+ voor ons

Want Apple heeft bekendgemaakt dat we op 8 april de eerste MLB-wedstrijden gaan krijgen op Apple TV+. Als je een abonnement hebt en woont in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Brazilië, Japan, Mexico, Puerto Rico, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk, dan kun je kijken naar de eerste wedstrijden. Nederland hoort daar niet bij. Dat betekent dus dat wij de wedstrijden niet kunnen zien. Wellicht dat je via een VPN-verbinding het alsnog voor elkaar kan krijgen, maar dan zit je dus wel met een omweg.

Dan is het wel handig om de VPN op de Verenigde Staten te hebben. Want dat land krijg met Canada toegang tot een 24/7 livestream met herhalingen, hoogtepunten en andere programma’s. Dat is dus het beste aanbod. Bovendien is het mogelijk om content tijdelijk te bekijken zonder dat je een Apple TV+ abonnement hoeft te bezitten. Als introductie wordt het namelijk beschikbaar voor alle hardware waarop je de service kan bekijken. Dus de meeste Apple-apparaten.

De eerste wedstrijden

Mocht het je lukken om via een omweg alsnog Friday Night Baseball te bekijken via Apple TV+, dan kun je deze vrijdag om 23 uur Nederlandse tijd gaan kijken naar een wedstrijd tussen de New York Mets en de Washington Nationals. Om 1:30 is dan de tweede wedstrijd. Daar spelen de Houston Astros tegen de Los Angeles Angels. Bij dat laatste team speelt Shohei Ohtani, die vorig jaar werd uitgeroepen tot de MVP van de competitie en wordt gezien als één van de beste spelers van de afgelopen jaren.