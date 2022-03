Apple TV+ koopt eerste Spaanstalige serie

Apple TV+ gaat voor het eerst een productie in het Spaans maken. Het heeft de rechten gekocht van Familia de Medianoche.

Dat Apple TV+ regelmatig nieuwe series binnenhaalt, is niet meer opmerkelijk. De streamingdienst van Apple heeft inmiddels heel wat producties uitgebracht en werkt daarnaast ook aan genoeg series en films die nog moeten uitkomen. Toch hebben ze een ding gemeen: Engels de hoofdtaal, alhoewel er af en toe ook Spaans in wordt gesproken (Acapulco). Toch is een volledige Spaanse er nog niet van gekomen… tot nu.

Midnight Family op Apple TV+

Na La Casa de Papel weten we zeker dat een Spaanstalige serie behoorlijk vermakelijk kan zijn. Ook andere streamingdiensten als HBO Max en Disney+ werken aan titels in de veelgesproken taal. Apple TV+ blijft niet achter en komt nu met een eigen productie die geïnspireerd is op documentaire: Familia de Medianoche, of zoals Apple het Engels noemt: Midnight Family.

In de nieuwe Apple TV+-serie zien we een Marigaby Tamayo, een ambitieuze geneeskundestudent, die haar nachten doorbrengt met het redden van levens aan boord van de particuliere ambulance van haar familie in Mexico-stad. Samen met haar vader en haar broers en zussen krijgt ze maken met extreme medische noodgevallen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Zoals gezegd is de -Apple TV+serie gebaseerd op een documentaire. Deze is gemaakt door Luke Lorentzen waarin hij de familie Ochoa volgt. Zij hebben een particuliere ambulance die het moet opnemen tegen concurrenten om als eerste een patiënt binnen te halen. De film debuteerde op het bekende Sundance Film Festival in 2019.

Bekende namen

De nieuwe Apple TV+-serie wordt gemaakt door Gibrán Portela en Julio Rojas. In de serie zien we verschillende acteurs terug die je wellicht kent uit andere producties. Zo speelden Joaquín Cosío en Diego Calva al mee in Narcos Mexico en speelde Itzan Escamilla in Élite.

Apple TV+ heeft een seizoen van de serie besteld en bestaat in totaal uit 10 afleveringen. De productie is al begonnen in Mexico-stad. Wanneer deze serie op de streamingdienst verschijnt, laat het bedrijf niet weten in het persbericht.