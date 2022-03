Apple TV+ deelt eerste beelden van serie met Loki-ster

Tom Hiddleston kennen we natuurlijk vooral als Loki. De acteur heeft natuurlijk ook veel meer te bieden. Binnenkort zien we hem op Apple TV+ in The Essex Serpent.

Tom Hiddleston heeft een cv waar je u tegen zegt. Zo zagen we hem al in Kong: Skull Island en Crimson Peak. Natuurlijk kennen we hem vooral uit de verschillende Marvel-films waarin hij Loki speelt. Afgelopen jaar kreeg het personage zijn eigen serie en inmiddels is er een tweede seizoen aangekondigd. Dat is zeker niet het enige waar de acteur mee bezig is. Zo moet de serie White Stork dit jaar nog uitkomen en dat geldt ook voor de Apple TV+-show The Essex Serpent waarin hij een van de hoofdrollen speelt. Nu zien we de eerste beelden.

Dit is The Essex Serpent

The Essex Serpent is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Sarah Perry. In de serie op Apple TV+ volgen we Cora Seaborne die geniet van het leven nadat haar gewelddadige man sterft. In het Victoriaanse Londen kiest ze ervoor om haar leven te wijden aan paleontologie in plaats van een leven als schoonmaakster en op zoek te gaan naar een nieuwe echtgenoot. In haar recent ontdekte passie gaat ze op pad om ruïnes te onderzoeken die verband houden met de Essex Serpent, een legendarisch beest die is ontstaan na een aardbeving. Ze ruilt haar leven in Londen in voor het Engelse platteland om op zoek te gaan naar mythische wezens.

De rol van Cora in de Apple TV+-serie wordt gespeeld door Claire Danes, die je wellicht kan kennen uit Homeland. Als de vrouw aankomt in het dorpje Aldwinter ontmoet ze de lokale dominee en gemeenschapsleider William Randsome, die ingevuld wordt door Hiddleston. De twee krijgen een bijzondere band.

De eerste beelden van Apple TV+

Op de eerste drie foto’s die Apple TV+ deelt, zien we de twee acteurs en krijgen we alvast een kleine indruk van wat we kunnen verwachten. Toch is het even de knop omzetten om niet meteen aan Loki te denken.

We moeten helaas nog wel even wachten op The Essex Serpent, want de serie die bestaat uit zes afleveringen gaat pas op 13 mei in première op de streamingdienst.