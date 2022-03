Apple TV+ boekt bijzonder resultaat met CODA

De uitreiking van de BAFTA’s vond afgelopen weekend plaats. Een Apple TV+-film valt op een bijzondere manier in de prijzen.

De BAFTA’s zijn de belangrijkste filmprijzen van Groot-Brittannië en goede graadmeter voor de Oscars. Dat Apple TV+ daar twee prijzen ophaalt is dan ook een mooi resultaat voor de streamingdienst. Toch maakt een prijs die op het eerste gezicht niet echt bijzonder lijkt de award extra speciaal.

Apple TV+ wint tijdens de BAFTA’s

Tijdens de BAFTA’s stond Apple TV+-film CODA volop in de spotlights. Actrice Emilia Jones mocht Both Sides Now zingen, die ze ook al in de film vertolkte. Dat was slechts het begin. Wat het voor de streamingdienst extra speciaal maakte is was de prijs voor beste bijrol voor Troy Kotsur.

Normaal is de prijs voor beste bijrol niet heel bijzonder. Natuurlijk is het een mooie prestatie, maar het is niet zo speciaal als de prijs voor beste acteur of actrice. Toch is deze titel nu wel bijzonder te noemen, want Troy Kotsur is namelijk doof. Hij is de eerste persoon met die aandoening die de prijs weet binnen te halen.

De prijs voor Kotsur is niet de enige BAFTA die Apple TV+ met CODA binnensleept. De film won tevens de prijs voor Best Adapted Screenplay. Het zijn niet de eerste prijzen voor CODA, want het wist ook al prijzen te winnen tijdens de Screen Actor Guild Awards, SAG Awards en Hollywood Critics Association Awards. Toch wordt vooral uitgekeken naar aankomend weekend. De film van Apple TV+ is genomineerd voor verschillende Oscars.

Dit is CODA

CODA is nu te zien op Apple TV+. De film gaat over de 17-jarige Ruby de enige horende is in een doof gezin. Zij is daarmee een CODA (child of deaf adults). In die hoedanigheid moet ze vaak fungeren als een tolk voor haar ouders en daarnaast werkt zo elke dag voordat ze naar school gaat op de vissersboot van de familie. Als Ruby bij het schoolkoor gaat ontdekt ze haar talent voor zingen en dat dwingt haar tot een moeilijke keuze. Haar zanglerares moedigt haar aan om een speciale zangopleiding te volgen op een prestigieuze school, terwijl ze zelf de morele plicht voelt om haar familie te helpen. Durft ze haar eigen dromen waar te maken, of kiest ze om haar familie trouw te blijven?