Film huren of kopen via Apple TV-app op Android TV niet meer mogelijk

Lukt het je niet om via de Apple TV-app een film te kopen of te huren? Dan ben je zeker niet de enige. Althans, niet als je een Smart TV in huis hebt die draait op Android TV.

Televisies van Google, Sony, TCL en apparaten als een Chromecast verliezen een bepaalde Apple TV-app-ondersteuning. Waar je de applicatie voorheen kon gebruiken voor het binnenhalen van bijvoorbeeld films, is dat nu niet meer mogelijk.

Apple TV beperkt mogelijkheden Android TV

De Apple TV-app is vrij abrupt veranderd vandaag. Waar je vrij recente films zoals Spider-Man: No Way Home eerder via de app kon huren of kopen, is dat voor mensen met Android TV niet meer mogelijk. Pittig, want dat zijn nogal wat consumenten. Het grootste gedeelte van de Smart TV’s draait namelijk op de software van Google.

Wat er precies aan de hand is lijkt nog niet bekend te zijn. FlatPanelsHD, 9to5Mac en The Verge hebben inmiddels al melding gemaakt van de wijziging. Waar het voorheen mogelijk was om op een bepaalde pagina een film aan te schaffen, krijgen consumenten nu de instructies hoe ze de content kunnen kijken.

In deze instructies worden ze, hoe kan het ook anders, doorverwezen naar de apparaten van Apple zelf. Daarbij wordt er ook reclame gemaakt voor Apple TV+ en hoe je daar alsnog gebruik van kunt maken.

Ironie of geniaal plan?

Wat er precies aan de hand is lijkt op dit moment dus nog niet duidelijk te zijn. Al kunnen we natuurlijk wel speculeren. Eind 2020 werd bekend dat de Apple TV-app beschikbaar zou zijn voor bepaalde televisies met Android TV. In juni vorig jaar werd het platform uitgerold voor een gigantisch scala aan slimme televisies. Nog geen jaar later draait Apple de kraan gedeeltelijk dicht.

Het kan natuurlijk zo zijn dat Apple dit plan al een tijdje voor ogen had. Hierdoor worden meer gebruikers gedwongen naar de apparaten van het bedrijf zelf én streamingdienst Apple TV+. Het zou ook kunnen zijn dat Apple het niet eens is met het percentage dat Google per transactie wil hebben. Wat natuurlijk hilarisch zou zijn, gezien het bedrijf van Tim Cook om die reden al meerdere keren in opspraak is gekomen.

Apple TV-app op andere apparaten

De TV-app is nog wel te gebruiken op televisies met Android TV als besturingssysteem. Bovenin het scherm zijn de kopjes Films en Series verdwenen, waardoor er alleen nog Kijk nu, Apple TV+ en Bibliotheek overblijven. Het is dus nog wel mogelijk om eerder gekochte content te bewonderen.

Mensen die beschikken over een Roku-apparaat, Samsung-televisie, LG-tv, Xbox-console of PlayStation-console kunnen nog wel gewoon de app gebruiken zoals voorheen.