Apple kijkt naar Star Trek en werkt aan bijzonder gadget

Beam me up Apple! Mogelijk zeg je zoiets over een paar jaar met een nieuw gadget. Het bedrijf dient een bijzondere patentaanvraag in.

Techbedrijven vragen veel patenten aan voor hun nieuwste innovaties. Een groot deel van die patenten blijven slechts bij tekeningen en zien we nooit meer terug. Nu heeft Apple een bijzonder ontwerp gedeponeerd, waarbij het goed naar Star Trek heeft gekeken. De grote vraag is net zoals bij andere patenten of deze daadwerkelijk ooit op de markt gaat komen.

Een nieuwe manier van muziek luisteren

Apple is een van de grote spelers in de markt voor koptelefoons en oortjes. Met zowel haar AirPods als Beats in het portfolio brengt het veel verschillende modellen op de markt. Het bedrijf lijkt dan ook te kijken hoe het audio-gadgets kan vernieuwen. Wellicht luister je binnenkort muziek op een hele nieuwe manier, met dank aan Star Trek, meldt Apple Insider. In de serie zagen we eerder al zoiets.

Apple heeft een nieuw patent aangevraagd met de naam “Wearable Device with Directional Audio”, of in het plat Nederlands: “draagbaar apparaat met directionele audio”. Goed, in het Engels klinkt het toch wat beter. Het houdt in dat je het gadget kan vastmaken aan jouw shirt en dat je vervolgens als enige het geluid hoort, zonder een koptelefoon te dragen.

De patentaanvraag van Apple

Door een tekening die bij de patentaanvraag zit, krijgen we net een beter beeld van de woorden. We zien een luidspreker in iemands nek. “Dergelijke geluidsgolven kunnen worden gefocust door een parametrische reeks luidsprekers die die hoorbaarheid van anderen beperken. Zo kan de privacy van de audio naar de gebruiker gehandhaafd worden zonder dat de gebruiker een headset op of in de oren moet dragen,” beschrijft Apple in het patent.

Apple schrijft in het patent ook waarom ze dit apparaat als oplossing zien ten opzichte van koptelefoons. Zo is het op deze manier voor de gebruiker makkelijker om omgevingsgeluid te horen en tegelijkertijd met anderen kan communiceren. Het is dan niet alleen voor muziek, maar ook voor communicatie met anderen. Het is dan ook mogelijk dat het gadget ook microfoons heeft en verbinding kan maken met andere apparaten. Ook kunnen er sensoren inzitten om eigenschappen van de gebruiker te detecteren.