Apple haalt Search Ads voorlopig uit de Russische App Store

Sinds de Russische invasie van Oekraïne, moet Rusland het met minder middelen doen. Verschillende bedrijven, zoals Apple, trekken aan de rem. Ze verkopen hun goederen daar niet meer of zorgen ervoor dat diensten er niet meer werken. De iPhone-maker trof eerder al maatregelen en gaat daar nu gewoon mee door.

Zo verkoopt Apple geen producten meer in Rusland, in de hoop dat het volk in opstand komt tegen de regering. Nu onderneemt het bedrijf wederom actie en besluit het de Search Ads stop te zetten voor de Russische App Store. Dat laat de Amerikaanse onderneming weten in een e-mail aan ontwikkelaars in het land.

Apple blijft actie ondernemen

Search Ads stelt ontwikkelaars en uitgevers van apps in staat advertenties te plaatsen in de App Store. Dit kan dus een mooie bron van nieuwe gebruikers zijn. Russische appmakers worden dus afgesneden van deze dienst, wat hen uiteindelijk in de portemonnee kan raken. Soms de enige plek die dan nog telt.



Apple has suspended all search ads on the Russian app store. pic.twitter.com/gUGvPsdRsz — James Thomson (@jamesthomson) March 7, 2022

Opvallend is echter dat een grote groep ontwikkelaars de mail gekregen heeft (je leest de mail in de tweet hierboven). Dat Russische developers of mensen met campagnes in Rusland de mail krijgen is logisch. Maar ontwikkelaars die niet uit Rusland komen of daar actief zijn, kregen de mail ook van de iPhone-maker.

Maatregelen op een rijtje

Dit is dus een nieuwe maatregel in de lijst met maatregelen die het bedrijf eerder trof tegen Rusland. We noemden al eerder in dit bericht dat de verkoop van producten gestaakt is in het land. Daarnaast kunnen Russische burgers geen gebruik meer maken van Apple Pay, vanwege Europese en Amerikaanse sancties.

Bovendien zijn de apps van de Russische staatsmediakanalen RT (Russia Today) en Sputnik News uit de App Store gehaald, behalve in Rusland. De volgende stap is wellicht het blokkeren van toegang tot de App Store of het stopzetten van verschillende streamingdiensten. Maar zover is het momenteel nog niet.

