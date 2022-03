Apple moet Samsung voor zich laten in Europese markt

In de Europese markt blijft Apple met zijn iPhone zeer succesvol. Toch moet het qua marktaandeel nog altijd zijn meerdere erkennen in Samsung, die in 2021 het bedrijf uit Cupertino achter zich liet.

Dat is hetgeen dat onder andere door AppleInsider naar buiten is gebracht op basis van Strategy Analytics. Apple zou in 2021 een Europees marktaandeel van 23 procent hebben gepakt. Daarmee ligt het op de tweede plek, achter Samsung.

Samsung verslaat Apple qua marktaandeel

Waar Apple dus een marktaandeel van 23 procent wist te pakken, daar staat Samsung met een aandeel van 29 procent nog altijd bovenaan. Maar de voorsprong van het bedrijf uit Zuid-Korea is wel minder groot. Waar de iPhone ten opzichte van het vorige jaar een groei noteerde van 11 procent, daar ging Samsung ten op zichte van het jaar daarvoor er met één procent op achteruit. Samsung was het enige bedrijf uit de top vijf die een daling noteerde.

Na Samsung en Apple staat Xiaomi op een derde plek met een marktaandeel van 20 procent. Zij noteerden een groei van 33 procent. Ook Oppo deed het goed. Ten op zichte van het vorige jaar ging de omzet met 77 procent omhoog. Daarmee komen ze overigens wel op een marktaandeel van 5 procent. Het verschil tussen de top 3 en de rest is dus enorm groot. Nieuwkomer in de top 5 is Realme. Het bedrijf uit India zag zijn omzet met maar liefst 548 procent stijgen. Dat is goed voor een marktaandeel van zo’n 3 procent.

Algehele groei

Apple heeft geprofiteerd van de algehele groei van de Europese smartphone markt. Die steeg namelijk met 3 procent. Hoeveel iPhones het bedrijf uit Cupertino heeft verkocht, dat is niet bekend. Die cijfers worden al een tijd niet meer gedeeld. We moeten het vooral doen met gegevens die gaan over omzetgroei. Wat dat betreft is het al jaren goed nieuws voor het bedrijf. En deze marktaandeelcijfers onderstreept dat min of meer.